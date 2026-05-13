鳥取vs滋賀 スタメン発表
[5.13 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第9節](Axis)
※18:00開始
主審:石丸秀平
<出場メンバー>
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 88 バーンズ・アントン
DF 3 ヴァンイヤーデン・ショーン
DF 55 大嶋春樹
DF 77 橋本清太郎
MF 2 藤田一途
MF 8 東條敦輝
MF 14 河村匠
MF 32 高柳郁弥
MF 66 ムン・ミン
FW 9 篠田大輝
FW 72 チャ・ウォンジュン
控え
GK 1 寺沢優太
DF 18 荒井涼
MF 7 小澤秀充
MF 28 金世明
MF 42 金浦真樹
FW 10 三木直土
FW 23 ダッジィ
FW 24 星景虎
FW 35 長谷川夢叶
監督
林健太郎
[レイラック滋賀FC]
先発
GK 1 伊東倖希
DF 2 平井駿助
DF 3 宮城雅史
DF 44 藤谷壮
MF 7 久保田和音
MF 8 中村健人
MF 15 菊島卓
MF 16 鈴木翔太
MF 23 竜田柊士
MF 48 谷田壮志朗
FW 10 人見拓哉
控え
GK 21 櫛引政敏
DF 4 井出敬大
MF 17 木下礼生
MF 26 角田駿
MF 28 田部井悠
MF 47 渡邉綾平
FW 9 森本ヒマン
FW 29 日野友貴
FW 77 北條真汰
監督
和田治雄
※18:00開始
主審:石丸秀平
<出場メンバー>
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 88 バーンズ・アントン
DF 3 ヴァンイヤーデン・ショーン
DF 55 大嶋春樹
DF 77 橋本清太郎
MF 2 藤田一途
MF 8 東條敦輝
MF 14 河村匠
MF 32 高柳郁弥
MF 66 ムン・ミン
FW 9 篠田大輝
FW 72 チャ・ウォンジュン
控え
GK 1 寺沢優太
MF 7 小澤秀充
MF 28 金世明
MF 42 金浦真樹
FW 10 三木直土
FW 23 ダッジィ
FW 24 星景虎
FW 35 長谷川夢叶
監督
林健太郎
[レイラック滋賀FC]
先発
GK 1 伊東倖希
DF 2 平井駿助
DF 3 宮城雅史
DF 44 藤谷壮
MF 7 久保田和音
MF 8 中村健人
MF 15 菊島卓
MF 16 鈴木翔太
MF 23 竜田柊士
MF 48 谷田壮志朗
FW 10 人見拓哉
控え
GK 21 櫛引政敏
DF 4 井出敬大
MF 17 木下礼生
MF 26 角田駿
MF 28 田部井悠
MF 47 渡邉綾平
FW 9 森本ヒマン
FW 29 日野友貴
FW 77 北條真汰
監督
和田治雄