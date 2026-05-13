[5.13 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第9節](Axis)

※18:00開始

主審:石丸秀平

<出場メンバー>

[ガイナーレ鳥取]

先発

GK 88 バーンズ・アントン

DF 3 ヴァンイヤーデン・ショーン

DF 55 大嶋春樹

DF 77 橋本清太郎

MF 2 藤田一途

MF 8 東條敦輝

MF 14 河村匠

MF 32 高柳郁弥

MF 66 ムン・ミン

FW 9 篠田大輝

FW 72 チャ・ウォンジュン

控え

GK 1 寺沢優太

DF 18 荒井涼

MF 7 小澤秀充

MF 28 金世明

MF 42 金浦真樹

FW 10 三木直土

FW 23 ダッジィ

FW 24 星景虎

FW 35 長谷川夢叶

監督

林健太郎

[レイラック滋賀FC]

先発

GK 1 伊東倖希

DF 2 平井駿助

DF 3 宮城雅史

DF 44 藤谷壮

MF 7 久保田和音

MF 8 中村健人

MF 15 菊島卓

MF 16 鈴木翔太

MF 23 竜田柊士

MF 48 谷田壮志朗

FW 10 人見拓哉

控え

GK 21 櫛引政敏

DF 4 井出敬大

MF 17 木下礼生

MF 26 角田駿

MF 28 田部井悠

MF 47 渡邉綾平

FW 9 森本ヒマン

FW 29 日野友貴

FW 77 北條真汰

監督

和田治雄