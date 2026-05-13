「オクトラ」バンドルが50％OFF！「スクエニ MAY SALE」開催中「FFXVI コンプリートエディション」は60%OFFに
スクウェア・エニックスは、「スクエニ MAY SALE」をPlayStation Store、ニンテンドーeショップ、マイニンテンドーストアで5月13日より開始した。開催期間は5月27日23時59分頃まで。
本セールでは、「オクトパストラベラー」＋「オクトパストラベラーII」バンドルや「FINAL FANTASY XVI コンプリートエディション」のほか、「新すばらしきこのせかい」、「タクティクスオウガ リボーン」など割引率がアップするタイトルも複数登場。同社の準新作・旧作をお手頃な価格で楽しめる。
□スクエニ MAY SALEのページ
「スクエニ MAY SALE」概要
【セール期間】
PlayStation Store / ニンテンドーeショップ / マイニンテンドーストア：5月13日（水）～5月27日（水）23時59分頃まで
セール対象タイトルピックアップ
「FINAL FANTASY XVI コンプリートエディション」
割引率：60%OFF
対応機種：PS5
割引率アップ
「KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-」
割引率：60％OFF
対応機種：PS4
「KINGDOM HEARTS - HD 1.5+2.5 ReMIX - Cloud Version」
割引率：60％OFF
対応機種：Nintendo Switch
※Nintendo Switch版はクラウドバージョンです。
「LIVE A LIVE」
割引率：60%OFF
対応機種：PS5/PS4/Nintendo Switch
「オクトパストラベラー」＋「オクトパストラベラーII」バンドル
割引率：50%OFF
対応機種：PS5/PS4/Nintendo Switch
割引率アップ
「新すばらしきこのせかい」
割引率：70%OFF
対応機種：PS4/Nintendo Switch
割引率アップ
「タクティクスオウガ リボーン」
割引率：70%OFF
対応機種：PS5/PS4/Nintendo Switch
割引率アップ
【注意事項】
※タイトルによって対象プラットフォームや価格、期間などが異なる場合がございますのでご注意ください。
※セール内容は予告なく変更になる場合がございます。ご購入の際は各ストアページにて販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上で、お買い求めください。
※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。
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