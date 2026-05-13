明治村、『鬼滅の刃』コラボドリンク仕様変更を謝罪「深くお詫び申し上げます」 中東情勢の影響で原材料の調達が困難に
明治村は13日、公式Xを更新。現在開催中のテレビアニメ『鬼滅の刃』とのコラボイベント『鬼滅の刃×博物館 明治村 明治村特別任務録』で、ドリンク用容器のプラカップの仕様を変更すると発表した。中東情勢の影響による原材料の調達が困難となったことが原因だとして謝罪した。
【写真】『鬼滅の刃』コラボドリンク仕様変更を謝罪した明治村のX投稿全文
投稿では「【お詫び】コラボグルメドリンク ドリンク用プラカップの仕様変更について」と題し、「2026 年3月7日より開催の「鬼滅の刃×博物館 明治村 明治村特別任務録」における下記対象店舗にて販売しておりますドリンク用容器のプラカップの仕様につきまして、昨今の中東情勢の影響による原材料の調達が困難となったことに伴い、下記のとおり変更させていただきます」と告知した。
変更内容は「プラカップ本体へのキャラクターのプリントから、プラカップ本体へのキャラクターシールを貼付へ変更させていただきます」とし、該当商品は「“胡蝶しのぶ” 藤の花ドリンク （販売店舗：メイジ珈琲時館）」「“甘露寺蜜璃” 桜セリードリンク （販売店舗：食道楽のカフェ）」「“冨岡義勇” 水の呼吸 参ノ型 流流舞いシェイク（販売店舗：明治の洋食ｵﾑﾗｲｽ＆ｸﾞﾘﾙ浪漫亭）」「“我妻善逸” 雷の呼吸レモンヨーグルトドリンク （販売店舗：「食道楽のコロツケー」の店）」とした。また変更時期は「現在のカップの在庫がなくなり次第、順次変更させていただきます」と案内した。
最後に「本コラボグルメを楽しみにされていたお客様にはご迷惑おかけしますこと深くお詫び申し上げます」と謝罪し、「何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。
このイベントは、明治村で起こる事件を炭治郎たちと協力して解決する謎解きゲームをはじめ、グルメやグッズなどが展開。31日まで開催される。
【写真】『鬼滅の刃』コラボドリンク仕様変更を謝罪した明治村のX投稿全文
投稿では「【お詫び】コラボグルメドリンク ドリンク用プラカップの仕様変更について」と題し、「2026 年3月7日より開催の「鬼滅の刃×博物館 明治村 明治村特別任務録」における下記対象店舗にて販売しておりますドリンク用容器のプラカップの仕様につきまして、昨今の中東情勢の影響による原材料の調達が困難となったことに伴い、下記のとおり変更させていただきます」と告知した。
最後に「本コラボグルメを楽しみにされていたお客様にはご迷惑おかけしますこと深くお詫び申し上げます」と謝罪し、「何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。
このイベントは、明治村で起こる事件を炭治郎たちと協力して解決する謎解きゲームをはじめ、グルメやグッズなどが展開。31日まで開催される。
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