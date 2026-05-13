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話し方の専門家である桐生稔氏が、YouTubeチャンネルにて「メモを見なくても話せる人の記憶術│プレゼン・会議でうまく話せるコツ」を公開した。

会議やプレゼンにおいて、手元のメモに頼らず堂々と話すための実践的な記憶術を3つ解説している。



桐生氏は、ビジネスシーンでメモばかり見て話すと「自信がなさそうに見える」「突然話を振られるとパニックになる」といった問題が生じると指摘。

メモを見ずに相手の目を見て話すことで説得力が増し、「仕事ができる」と評価されやすくなるとし、文章を丸暗記するのではないシンプルな記憶法を伝授した。



1つ目のコツは「3つの箱で整理する」こと。

人間は3つ以上の事柄を記憶するのが難しいため、文章ではなく構造で覚えるのが有効だという。

「結論」「理由」「具体例」や、「現状」「未来」「対策」など、話の骨組みを3つの箱に分けて整理することで、メモを見なくてもスムーズに言葉が出てくると説明した。



2つ目は「体の動きとセットで覚える」アプローチだ。

これを「身体化認知」と呼び、言葉だけでなく動作を交えながら覚えることで、記憶が定着しやすくなると解説。

「皆さん、本を買ってください」と手のひらを差し出すような、話す内容に直結する身振りをしながら練習することを推奨した。



最後のコツとして「鮮明にイメージして練習する」ことを挙げた。

同じような環境で学習した方が記憶に残りやすいという「文脈依存記憶」の原理を応用し、「誰が」「何人」「どこで」「どんな表情で」聴いているか、さらに「どんな反論が出そうか」という5つの要素をリアルに想像して練習することが不可欠だと力説した。



相手の目を見て熱量を持って話すことは、相手の心を動かす強力な武器となる。今回紹介されたシンプルな記憶術を活用して準備を進めることで、いざという場面での説得力が格段に増し、キャリアにおけるチャンスも大きく広がっていくはずだ。