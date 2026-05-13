リポサポリラックスのノンワイヤーブラ登場♡むくみケアも叶える新習慣

脂肪吸引後の圧迫ケアウェアとして支持されてきた「リポサポ」から、新たなボディケアアイテム「リポサポリラックス - ノンワイヤーブラ -」が登場します。2026年5月14日（木）より販売開始となる本アイテムは、術後ケアの技術を活かしながら、毎日の快適さにもこだわった新発想のブラジャー。むくみや拘縮ケアを意識したい方はもちろん、ワイヤーブラの締め付け感が苦手な方にも注目の一枚です♡

術後ケア技術を日常使いへ

「リポサポ」は、脂肪吸引後のダウンタイムを快適に過ごすために誕生した圧迫ケアブランド。

ドクターや看護師、患者の声をもとに2年以上かけて開発され、美容クリニック48院への導入実績と累計15,000着以上の販売実績を誇ります（2026年5月時点）。

そんなリポサポが新たに提案する「リポサポリラックス - ノンワイヤーブラ -」は、術後ケアで培った圧迫技術を日常用ブラへ応用。

強い締め付け感を抑えながら、むくみや拘縮ケアをサポートする設計が魅力です。

ノンワイヤー仕様で敏感な肌への負担を軽減し、シームレス加工によって縫い目による刺激や跡がつきにくい仕様に。さらに昼夜兼用で使用できるため、リラックスタイムから睡眠時まで快適に着用できます。

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快適さと美しいシルエットを両立

リポサポリラックス - ノンワイヤーブラ -

価格：8,980円（税込）

「揺らさない×締め付けない」をテーマに設計された本アイテムは、日常のボディケアを意識する女性にぴったり。

適度な圧迫感でバストラインを整えながら、肩こりや食い込みを軽減するストラップ設計を採用しています。

また、延長フック付きなので、その日の体調や体型変化に合わせて細かく調整できるのも嬉しいポイント。

ワイヤーブラ特有の苦しさが気になる方や、夕方になるとむくみや重だるさを感じやすい方にもおすすめです♪

さらに、従来の圧迫着「リポサポ」と併用できる仕様になっており、術後直後は圧迫着と合わせて使用し、回復後は日常のボディケアアイテムとして継続できるのも特徴。

術後から普段使いまで、ケアを途切れさせない新しい選択肢として注目されています。

発売日：2026年5月14日（木）～順次発送開始

販売チャネル：公式サイトMiDiCAL／Amazon／楽天市場

＜キャンペーン情報＞

・ブラ単品：定価より20％OFF

・圧迫着＆ブラセット：各20％OFF

毎日のボディケアをもっと心地よく♡

「リポサポリラックス」は、医療品質のノウハウを活かしながら、毎日の快適さと美しいシルエットを両立した新感覚のノンワイヤーブラ。

術後ケアだけでなく、日常的にむくみや体型維持を意識したい女性にも寄り添うアイテムです。締め付け感を我慢するのではなく、心地よくボディケアを続けたい方は、ぜひチェックしてみてください♡