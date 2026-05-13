34歳の美人経営者が「他の人と手繋いじゃった」と打ち明け、ハイスペックな婚約相手が「マジで？」と絶句する場面があった。

【映像】美人社長の告白に唖然とする婚約相手

5月12日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第3話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活リアリティショー。挑むのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香・34）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏・32）、モデルのなつえ（徳本夏恵・27）だ。

今回は、女性陣が新たな男性と出会える「仮面舞踏会」が開催され、最も気になった男性1人を指名して顔と名前を知るチャンスが与えられた。あやかは、バラ専門店の会社を経営するA・ダイチ（7店舗経営・年収1300万円）を指名し、その人柄にデートへの意欲を掻き立てられる。

しかし、デートに行くためには、現在同棲中のショウゴ（建築業など3社経営・年収3000万円）の許可を得なければならない。あやかが「明日デートしてきていい？」と率直に尋ねると、ショウゴは「行っておいでって送り出すしかないよね」と快諾した。

しかし、「何したらダメとかある？チューとかしたら？」と、探りを入れるあやか。ショウゴは「それはイヤやな」と拒否し、「手をつなぐとかはOK？」という質問にも、「仮にも婚約中だから好きじゃないかも」との意見を表明した。

すると、あやかは「でも、1回目のKEEPデートで手を繋いじゃった」と、衝撃の事実を告白。これを聞いたショウゴは「……マジで？」と完全に絶句してしまう。あやかは後のインタビューで「ちょっと気にしてほしいなって気持ちで確認したかった」と本音を明かしているが、一方のショウゴも「言わんでよくない？何考えてるんやろって思いました」と不快感を示していた。

同プログラムに参加する女性陣3人は、限られた情報を頼りに、会ってみたい男性1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深めたければ“同棲”、別の男性を選ぶ場合は“婚約破棄”を選択し、30日後の結婚式に向けて究極の選択を毎日繰り返していく。婚活の舞台となるのは、都会の絶景を望むペントハウス。3人それぞれの専用クローゼットや、専属ヘアメイクも用意され、高級感あふれる特別な空間で婚活だけに徹底的に向き合っていく。（ABEMA『時計じかけのマリッジ』より）