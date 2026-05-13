セ・パ両リーグは13日、3、4月度の「大樹生命月間MVP賞」を発表した。セは阪神・高橋遥人投手（30）と佐藤輝明内野手（27）が投打ダブル受賞した。高橋は初、佐藤輝は3度目の勲章。受賞者には大樹生命保険株式会社から賞金50万円などが贈られる。

21年5月度、23年9、10月度以来3度目の受賞となった佐藤輝は、当該月を打率・376（101打数38安打）、25打点、7本塁打と圧倒的な数字を残した。「しっかり結果を出せたので良かった。良い準備ができていたと思うし、いろんな方のサポートがあった。そのおかげ」と充実の表情を見せた。

印象に残っている一打に、4月7日ヤクルト戦（甲子園）で放ったシーズン1号本塁打を挙げ「なかなか出ていなかったので。特に焦りはなかったが、出て良かったなと思った」と振り返った。

同時受賞となった高橋について「神的な投球」と絶賛した。「コントロールも良いし、球の威力、変化球、全てが完璧だと思う」と信頼を口にした。

優勝を果たした昨季は、40本塁打＆102打点でリーグ2冠に輝き、シーズンMVPも獲得しながら、月間MVPの受賞はなかった。「昨年は一回も取れなかったので、何回も取れるようにしたい」と、同一シーズンでの複数受賞を思い描いた。