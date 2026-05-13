開催：2026.5.13

会場：ギャランティードレート・フィールド

結果：[Wソックス] 6 - 5 [ロイヤルズ]

MLBの試合が13日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとロイヤルズが対戦した。

Wソックスの先発投手はエリク・フェディー、対するロイヤルズの先発投手はスティーブン・コレックで試合は開始した。

1回表、2番 ボビー・ウィットＪｒ． 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでロイヤルズ得点 CWS 0-1 KC、4番 サルバドール・ペレス 3球目を打って右中間スタンドへのホームランでロイヤルズ得点 CWS 0-2 KC

5回裏、9番 ドルー・ロモ 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでWソックス得点 CWS 1-2 KC、3番 ミゲル・バルガス 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでWソックス得点 CWS 2-2 KC、5番 チェース・マイドロス 7球目を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでWソックス得点 CWS 5-2 KC

6回表、8番 ニック・ロフティン 6球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでロイヤルズ得点 CWS 5-4 KC、1番 マイケル・ガルシア 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 CWS 5-5 KC

8回裏、8番 デレク・ヒル 3球目を打って左中間スタンドへのホームランでWソックス得点 CWS 6-5 KC

試合は6対5でWソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はWソックスのセランソニー・ドミンゲスで、ここまで3勝3敗9S。負け投手はロイヤルズのマット・ストラームで、ここまで1勝1敗0S。Wソックスのハドソンにセーブがつき、1勝0敗2Sとなっている。

なお、Wソックスの村上宗隆はこの試合で3打数、0安打、0打点、打率は.228となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-13 11:20:14 更新