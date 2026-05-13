地元・神戸で会見、今後は指導者へ

フィギュアスケート女子の坂本花織（シスメックス）が13日、地元の兵庫・神戸市内で引退会見に出席した。五輪3大会に出場し、計4つのメダルを獲得。世界選手権を4度制した女王が、26歳で現役生活に別れを告げた。冒頭のVTRで思わず涙を拭う場面も。「これまでたくさん支えてくださったことに感謝しています」と感謝を伝えた。

会見場にはカメラ約30台、100人を超える報道陣が集結。関係者から贈られた多数の花も並んだ。上下白のセットアップ衣装で登壇。冒頭に坂本のこれまでを振り返るVTRが流れ、シニアデビューの頃の自身の姿に思わず笑顔。中野コーチらのメッセージには目を潤ませ、最後は笑いながらも涙を拭った。

現在の心境については「本当に現役の間、練習だったり試合だったり、沢山の感情に動かされて一喜一憂していた。改めて競技者じゃなく、リンクに立っていることを客観視すると、現役で一生懸命練習するのは青春なんだなと感じます」と語った。「（他の選手の）練習を見ていて『自分も跳びたいな』という気持ちはちょっとある。競技者って特別だなと。自分はもうそれがないんだなという、寂しさがちょっとだけある」と正直な思いも明かした。

五輪を3度経験。「五輪を一言で表すと……」と少し悩みながら「『守り』かなと思います。ここでミスしたくないという気持ちが一番出てしまう試合。なかなか過去3大会攻めきれず終わってしまったというのがある」と表現した。

引退は今季前に表明したが、考えていたのは22年の北京五輪が終わってから。「『もう4年を目指します』と言ったところで、この4年がラストだなと覚悟していた。自分のなかではそこで腹をくくっていました」と打ち明けた。今後については「将来的にはコーチ業に専念するけれど、自分が動けるうちはアイスショーや教室もやる予定。もっともっとスケートをやってもらえるきっかけになれれば」と展望を語った。

来場者には坂本からのメッセージカードが配られ、「嬉しい時も悔しい時も、いつも寄り添っていただき、私の雑談にも付き合ってくださり感謝の気持ちでいっぱいです。これまで支えてくださったことに、心よりお礼申し上げます」と記されていた。最後まで気配りを忘れなかった。

4歳でスケートを始めた坂本は2017-18年シーズンにシニアデビュー。全日本選手権で2位に入って18年平昌五輪に出場し、6位入賞を果たした。22年北京五輪では団体で銀、個人で銅メダルを獲得。全日本選手権は21年から5連覇、世界選手権は22年から3連覇と、女子のエースとして日本フィギュア界を牽引した。

引退を表明して臨んだ今年2月のミラノ・コルティナ五輪では団体、個人ともに銀メダルを獲得。現役ラストダンスとなった3月の世界選手権（プラハ）では、女子で3度の浅田真央を上回って日本勢最多4度目となる優勝。有終の美を飾った。今後は指導者の道へ進む意向を明かしている。



（THE ANSWER編集部）