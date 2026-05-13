3月27日夜、東京都内。ライトアップされた満開の夜桜を見下ろすように聳(そび)え立つタワーマンションに帰宅したのは、女優の小芝風花（28）である。ドラマや映画に引っ張りだこの超人気女優は、現在、撮影のため地方と東京を行き来する「べらぼう」に多忙な毎日を送っている。そんな彼女の帰りを、一緒に暮らす部屋で待ち受ける1人の男性がいた――。 （初出：「週刊文春」2026年4月26日号／全2回の１回目）

【画像】「身長180cmのイケメンで…」俳優の小関裕太。記者の直撃に応じる“金パツ”小芝風花など、この記事の写真をすべて見る

◆ ◆ ◆



2011年に芸能界入りした小芝

着実にキャリアを重ねオスカーを代表する看板女優へ

小芝は大阪府堺市出身。幼少期はフィギュアスケートに打ち込んだが、中学生の時に両親が離婚。芸能界入りを果たしたのは中学2年生の時だった。

「2011年にオスカープロモーションが企画した『武井咲の姉妹を探す』という名目のオーディションでグランプリを獲得したのが小芝でした。そのままオスカー所属となり、芸能活動に専念するため、すぐに母と妹と一緒に上京したのです」（芸能記者）

翌12年に俳優デビューし、14年には『魔女の宅急便』で映画初主演を飾った。16年には若手俳優の登竜門と呼ばれるNHK朝ドラ『あさが来た』に出演を果たすが、女優としてブレイクしきれなかった。当の小芝自身も、当時の状況を、こう振り返っている。

〈〈最初から大きな役がもらえるわけじゃないですし、順風満帆とはいかないですよね。同年代の方の活躍を見て、悔しい思いをしたこともあります。「自分は何をすれば、同じように活躍できるんだろう？」とか、「向いてないんじゃないか？」とか…。いろいろなことに対して、モヤモヤしたり、すごく悩んだりしていた時期が長かったです〉（『CHANTO WEB』23年7月30日配信）〉

人気が出るまで時間がかかったことから苦労人として知られる小芝は、その後、着実にキャリアを重ねた。小芝の連ドラ初主演作品で、19年に放送された『トクサツガガガ』（NHK）では、特撮オタク役を好演。

「以降、毎年連ドラ主演に抜擢される人気女優へ駆け上がりました。キリンビールやSMBCなど数々のCMにも出演、いつしか小芝はオスカーを代表する看板女優と呼ばれるようになりました」（前出・芸能記者）

転機となった事務所移籍

だが、25年1月、小芝自身大きなターニングポイントを迎えることになる。13年間所属した事務所を離れ、「トップコート」へ移籍したのだ。その内情を芸能事務所関係者が明かす。

「オスカー時代はあまりにも仕事を詰め込みすぎていたこともあり、小芝本人のやりたい仕事と事務所が求める仕事内容にギャップが生まれていた。さらに、多くの作品に出ずっぱりだったにもかかわらず固定制の給料だったオスカーに不満を漏らしていた。一方のトップコートは歩合制の条件を提示したことで話がスムーズにまとまった」

オスカーと言えば、近年、米倉涼子、剛力彩芽、忽那汐里など主要タレントの退所が相次いでいた。

「小芝は、オスカーの古賀誠一会長の大のお気に入りでもあった。オスカーはなんとか、業務提携でもと、最後まで粘ったが、それも無駄骨に終わった」（同前）

国民的女優へ押し上げた大河ドラマ『べらぼう』

事務所移籍後も小芝の勢いは止まらなかった。そして、名実ともに小芝を国民的女優へ押し上げたのが、25年放送のNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』への出演だ。

「小芝が演じたのは、横浜流星演じる主人公・蔦屋重三郎の初恋相手の花魁(おいらん)役。快活なイメージが強い小芝からは想像できないような妖艶な演技を披露してみせた」（テレビ関係者）

小芝は、業界関係者の間でも「共演したい女優」としてすこぶる評判が高く、芸能人の中にも隠れファンが多い。そんな小芝は、デビューしてからこれまでスキャンダルがなかったことでも知られる。

一途に愛を捧げてきた“令和イケメン”の存在

それもそのはず、実は小芝には、5年間、一途に愛を捧げてきた「秘密の間夫(まぶ)」の存在があったのだ――。

2人を知る関係者が絶対匿名を条件に口を開く。

「小芝さんは俳優の小関裕太さん（30）と交際している。交際期間は約5年とかなり長く、付き合い始めてすぐの21年から都内のマンションで同棲しています。最初は友人同士からスタートした2人ですが、その後、小関さんが猛アタックして、交際が始まった」

◇

この記事の後編では、令和のビッグカップルの同棲生活、結婚間近といわれる理由まで、スクープ写真とともにお読みいただけます。小芝が直撃取材に語ったこととは？

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年4月9日号）