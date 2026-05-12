シカゴ・ホワイトソックスは5月5日、公式Instagramを更新。本塁打を放った村上宗隆のベンチでの様子を公開した。

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ホワイトソックスは、本塁打の後にベンチへ戻った村上の様子を動画で公開。ベンチに戻った村上は、仲間から手荒い祝福を受け、自身も笑顔を見せるなど興奮した様子だった。球団はこの投稿で、14号2ランを放った村上と続いて7号ソロを放ったミゲル・バルガスを動画と写真で特集し、喜びを伝えた。

【画像】ホームラン後、興奮した様子の村上宗隆（画像はシカゴ・ホワイトソックス公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「チームの団結も良いしベンチの様子見てるとみんなが同じ方向向いて頑張ってる姿がもう微笑ましいよ」「目から滝汗だよ」「その最高の笑顔が見られて、胸がいっぱいです！」「チームの士気上がってますな」「勢いのあるいいチームに入って良かったねムネちゃん！」「村上選手もだいぶ馴染めてていいチームだね！！」「何かやってくれそう」「村上打ちまくれ」「日本人が活躍してるのを見ると本当に元気になれる！」「let’s go MUNE」「日本にいる時より楽しそう」「昨年とは全く違うチーム」「すげぇぇぇ。嬉しい！」などコメントが多く寄せられた。