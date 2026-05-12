「TOPIX先物」手口情報（12日日中） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、6月限1万8602枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月12日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の1万8602枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 18602( 18397)
ABNクリアリン証券 16370( 15421)
バークレイズ証券 10950( 10550)
モルガンMUFG証券 6305( 6178)
JPモルガン証券 7568( 4941)
ゴールドマン証券 5368( 4066)
ビーオブエー証券 2335( 2106)
サスケハナ・ホンコン 1872( 1872)
野村証券 1510( 949)
BNPパリバ証券 1951( 774)
みずほ証券 763( 596)
日産証券 591( 591)
ドイツ証券 543( 543)
UBS証券 737( 532)
大和証券 1118( 463)
広田証券 414( 414)
シティグループ証券 596( 396)
SMBC日興証券 1066( 308)
SBI証券 319( 277)
三菱UFJeスマート 180( 170)
三菱UFJ証券 400( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 811( 11)
インタラクティブ証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
日産証券 203( 3)
みずほ証券 101( 1)
JPモルガン証券 2400( 0)
BNPパリバ証券 1000( 0)
三菱UFJ証券 400( 0)
シティグループ証券 200( 0)
野村証券 200( 0)
ビーオブエー証券 200( 0)
UBS証券 100( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 18602( 18397)
ABNクリアリン証券 16370( 15421)
バークレイズ証券 10950( 10550)
モルガンMUFG証券 6305( 6178)
JPモルガン証券 7568( 4941)
ゴールドマン証券 5368( 4066)
ビーオブエー証券 2335( 2106)
サスケハナ・ホンコン 1872( 1872)
野村証券 1510( 949)
BNPパリバ証券 1951( 774)
みずほ証券 763( 596)
日産証券 591( 591)
ドイツ証券 543( 543)
UBS証券 737( 532)
大和証券 1118( 463)
広田証券 414( 414)
シティグループ証券 596( 396)
SMBC日興証券 1066( 308)
SBI証券 319( 277)
三菱UFJeスマート 180( 170)
三菱UFJ証券 400( 0)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 811( 11)
インタラクティブ証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
日産証券 203( 3)
みずほ証券 101( 1)
JPモルガン証券 2400( 0)
BNPパリバ証券 1000( 0)
三菱UFJ証券 400( 0)
シティグループ証券 200( 0)
野村証券 200( 0)
ビーオブエー証券 200( 0)
UBS証券 100( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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