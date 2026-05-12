こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、5月16日（土）1時59分まで複数ショップでの買い回りで還元ポイントがアップする「お買い物マラソン」が開催中です。

本日2026年5月12日は、充実した機能性とスタイリッシュなデザインを兼ね備えたCMF by Nothingのスマートウォッチ「CMF Watch 3 Pro」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

【最大20%ポイントバック(5/16 09:59まで) 楽天1位獲得 NOTHING公式ストア LINE登録クーポン 特典付】 CMF Watch 3 Pro スマートウォッチ ChatGPT搭載 1.43インチAMOLED大画面 デュアルバンドGPS Bluetooth通話機能 13日間バッテリー 120種類文字盤 IP68防水 cmy by nothing 13,800円 （10%ポイント還元：5月16日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

毎日をしっかりとサポート。大画面で見やすいスマートウォッチ「CMF Watch 3 Pro」が10％ポイント還元

手頃な価格ながら充実した機能と洗練されたデザインを融合した、CMF by Nothingのスマートウォッチ「CMF Watch 3 Pro」が10％ポイント還元でお買い得です。

1.43インチの大画面AMOLEDディスプレイを搭載。自動輝度調整機能を内蔵し、周囲の明るさに応じて画面の明るさを自動で最適化。日差しが強い屋外でも表示が見やすいのがポイント。

60fpsの高リフレッシュレートで滑らかな操作感を実現。ウォッチフェイスは120種類以上とバラエティ豊富で、ウィジェットを使えばワークアウト、睡眠トラッキング、天気といった多彩な情報をすぐに確認できますよ。

アルミ合金フレームはシンプルかつ高級感があり、日常使いからビジネスまで幅広いシーンで着用可能。ダークグレー、ライトグレー、オレンジ、ライトグリーンの4色展開で好みのカラーから選べるのも嬉しいですね。

130種類以上のスポーツモードを搭載。健康管理にも役立ちます

フィットネスや健康機能も充実。ジョギングやサイクリングなど131種類のスポーツモードに対応し、ワークアウトを計測できます。AIがデータを分析してアドバイスしてくれますよ。

高精細なセンサーにより、心拍数や睡眠データに加え、血中酸素飽和度、ストレスレベルを24時間365日トラッキングしてくれる優れモノ。

デュアルバンドGPSにより、ビル街などでも正確にルートが追跡できるから、ランニングやウォーキング時も高精度なルートトラッキングが可能です。

IP68規格の防水・防じん性能で、雨や汗に強くアウトドアでも問題なく使えます。

最大13日間も連続で使えるロングバッテリーも魅力。ChatGPT標準搭載ですぐに質問できて便利

ロングバッテリーを採用しており、最大13日間も連続で使用可能。外出が多い人や長期の旅行でも安心です。約99分でフル充電で完了するのもGOOD。

ChatGPTとも連携。話しかけるだけで気になる情報を調べたり、質問できて便利です。

2つのマイクとノイズ除去機能により、本体のみでもクリアな通話がOK。スマホが取り出せない状況でも急な連絡に対応できるのは有難いですね。

毎日のパートナーにぴったりなスマートウォッチ「CMF Watch 3 Pro」、おすすめです。

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上記の表示価格と販売期間は執筆時のもの。変更の可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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Image/Source:楽天市場