「ブンブンジャー」ヒロイン・鈴木美羽、“お家中華”で本格手料理ズラリ「お店レベルのクオリティ」「プロ級の腕前」と反響
【モデルプレス＝2026/05/12】モデルで女優の鈴木美羽が5月11日、自身のInstagramを更新。中華料理の数々を公開した。
【写真】25歳特撮ヒロイン「本格的すぎる」麻婆豆腐・よだれ鶏・エビチリなど手作り中華6品
鈴木は「お家中華で飲ろうぜ （？）」とつづり、手料理がズラリと並んだ様子を投稿。麻婆豆腐、よだれ鶏、エビチリ、ニラ饅頭と本格的な中華料理に、きゅうりともやしのナムル、卵と長ねぎのスープを添えた豪華な食卓を披露している。この数々の料理は「手作り」と同投稿のコメント欄にて自ら明かしている。
この投稿は「お店レベルのクオリティ」「どれも美味しそうすぎる」「プロ級の腕前」「上手すぎてびっくり」「本格的すぎる」と反響を呼んでいる。
鈴木はスーパー戦隊シリーズ「爆上戦隊ブンブンジャー」（2024〜2025／テレビ朝日系）で、ヒロイン・ブンピンク／志布戸未来役を務め、話題を呼んだ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】25歳特撮ヒロイン「本格的すぎる」麻婆豆腐・よだれ鶏・エビチリなど手作り中華6品
◆鈴木美羽、中華料理の数々披露
鈴木は「お家中華で飲ろうぜ （？）」とつづり、手料理がズラリと並んだ様子を投稿。麻婆豆腐、よだれ鶏、エビチリ、ニラ饅頭と本格的な中華料理に、きゅうりともやしのナムル、卵と長ねぎのスープを添えた豪華な食卓を披露している。この数々の料理は「手作り」と同投稿のコメント欄にて自ら明かしている。
◆鈴木美羽の投稿に「お店レベルのクオリティ」と反響
この投稿は「お店レベルのクオリティ」「どれも美味しそうすぎる」「プロ級の腕前」「上手すぎてびっくり」「本格的すぎる」と反響を呼んでいる。
鈴木はスーパー戦隊シリーズ「爆上戦隊ブンブンジャー」（2024〜2025／テレビ朝日系）で、ヒロイン・ブンピンク／志布戸未来役を務め、話題を呼んだ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】