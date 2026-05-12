元りあるキッズ長田、サバンナ高橋のいじめ問題で謝罪。「後先考えず大人気ないポストや発言した事も事実」
元お笑いコンビ「りあるキッズ」の長田融季さんは5月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。サバンナ・高橋茂雄さんによるいじめ問題について、自身の言動を謝罪し、八木真澄さんへ感謝の言葉を述べました。
【投稿】サバンナ八木への言及
続けて「僕も後先考えず大人気ないポストや発言した事も事実なんでご迷惑をおかけしました方々には謝罪致します」と、いじめ告発とも取れる自身の過去の言動を謝罪。「吉本辞めた僕が言うのもですが、八木さんのような先輩がもっといれば今後の吉本の後輩達ものびのびと芸人活動ができ素晴らしい事務所に進化し続けると思います」と締めくくりました。
コメントでは、「結局こういう時に人間性出るよな。間に入って電話までしてくれる八木さん、ほんま良い先輩すぎる」「八木さん、本当に聖人すぎる…」「八木さん、本人が謝らなくてもいいのに粛々と行動してて男やなぁ」「謝るなら最初からすんなよ 本当にガキやん」「高橋への言及ゼロで草」「しかしモヤモヤするわ」など、さまざまな声が上がっています。
【投稿】サバンナ八木への言及
「結局こういう時に人間性出るよな」「今回の騒動につきましてサバンナ八木さんが間に入りわざわざお電話まで頂きました」と書きだした長田さん。「昔から八木さんには非常に可愛がって頂き 芸人としても人としても尊敬の念を再認識致しました」と、八木さんへの感謝を述べています。
コメントでは、「結局こういう時に人間性出るよな。間に入って電話までしてくれる八木さん、ほんま良い先輩すぎる」「八木さん、本当に聖人すぎる…」「八木さん、本人が謝らなくてもいいのに粛々と行動してて男やなぁ」「謝るなら最初からすんなよ 本当にガキやん」「高橋への言及ゼロで草」「しかしモヤモヤするわ」など、さまざまな声が上がっています。