はなまるうどん、肉が主役のコンセプト店舗発表 オープン記念で「29食限定・290円キャンペーン」実施へ
はなまるうどんを展開するはなまるは12日、東京・赤坂見附駅すぐのオフィス・飲食が密集するエリアに位置する赤坂一ツ木通り店を、肉を主役に据えた新コンセプト店舗「はなまるうどん肉店（赤坂一ツ木通り店）」に13日から刷新すると発表した。
【写真】これが290円!?肉ガッツリの「爆淡々」
累計500万食を突破した人気メニュー「冷やし担々」をベースに開発した総重量約1キロ・肉総重量約340グラムの「爆担々」を全国で期間限定販売するほか、肉店限定の“肉うどん”メニューを展開する。
同社によると、香川を起点に、伝統を守りながら新たな楽しみ方を広げてきた「おいでまい！さぬきプロジェクト」の中で見えてきたのが、讃岐うどんの“多様性”という価値だという。あっさりとした一杯に加え、しっかりと満足できる一食としてのニーズにも応えることで、これまでとは異なる層への広がりが生まれている。
今回の新店舗は、そうした取り組みの延長線上に位置づけられるものであり、肉を主役とした商品構成により、うどんの新たな魅力を提案する。あわせて、進化を遂げてきたはなまる渾身の一杯「冷やし担々」の定番メニュー化（春から秋）や赤坂見附駅での期間限定広告展開など、複数施策を連動して実施する。
全国で期間限定販売されるのは「冷やし担々」から生まれた総重量約1キロの看板メニュー「爆担々」。「爆担々」は累計500万食を突破し、はなまるうどんを代表する人気メニューへ成長した「冷やし担々」をベースに開発された一杯。コシのある讃岐うどんと濃厚な担々の味わいの組み合わせは、多くの客から支持を集めており、その魅力をさらに突き詰める形で誕生した。
総重量約1キロ・肉総重量約340グラムという圧倒的なボリュームで仕上げた商品は、“満足感のある一食”としての価値を体現する存在。今回「はなまるうどん肉店（赤坂一ツ木通り店）」の刷新にあわせて、全国で5月13日〜6月3日に期間限定販売する。中は1380円、大は1600円となる。
累計500万食を突破した「冷やし担々」は、濃厚でありながら食べやすい味わいと、コシのある讃岐うどんとの相性の良さから、多くの客に支持されてきた定番メニュー。今年は、通例であった夏の期間限定販売ではなく、客からの要望に応え、「春夏秋」の3シーズン楽しめる“新定番”のレギュラーメニューとして展開する。
花椒（ホアジャオ）の爽やかな香りとしびれ、胡麻のコク、旨みに加え、味の決め手となる特製の肉味噌醤（ジャン）を合わせることで、本格的な担々麺の奥行きある味わいをはなまる流に表現した一杯。冷たく締めたうどんのしっかりとしたコシに、濃厚でコク深い胡麻だれ、香り立つスパイス、そして旨み豊かな肉味噌醤が絡み合うことで、つるりとした喉ごしと食べ応えを同時に実現。本格感のある味わいでありながら、最後まで食べ進めやすい絶妙なバランスも魅力となっている。
「はなまるうどん肉店（赤坂一ツ木通り店）」では、肉を主役に据えた肉店限定メニューを展開する。「三種の煮込み肉まみれうどん」は、牛・豚・鶏の旨味を一度に楽しめる一杯で、とろとろに煮込んだ豚角煮をはじめ、食べ進めるごとに味わいの変化を楽しめる構成となっている。
「韓国風牛肉ぶっかけ」は、キムチや韓国海苔を合わせたビビンバ風の仕立てで、旨辛な味わいが特徴。うどんに新たな食べ方の提案を加えた一品となっている。
そのほかにも、ボリュームと満足感を兼ね備えた商品を取り揃え、肉店ならではのラインアップを展開する。オープンを記念し、対象メニューを13〜16日に各日29食限定で税込290円にて提供する「29食限定・290円キャンペーン」を実施予定としている。
【写真】これが290円!?肉ガッツリの「爆淡々」
累計500万食を突破した人気メニュー「冷やし担々」をベースに開発した総重量約1キロ・肉総重量約340グラムの「爆担々」を全国で期間限定販売するほか、肉店限定の“肉うどん”メニューを展開する。
今回の新店舗は、そうした取り組みの延長線上に位置づけられるものであり、肉を主役とした商品構成により、うどんの新たな魅力を提案する。あわせて、進化を遂げてきたはなまる渾身の一杯「冷やし担々」の定番メニュー化（春から秋）や赤坂見附駅での期間限定広告展開など、複数施策を連動して実施する。
全国で期間限定販売されるのは「冷やし担々」から生まれた総重量約1キロの看板メニュー「爆担々」。「爆担々」は累計500万食を突破し、はなまるうどんを代表する人気メニューへ成長した「冷やし担々」をベースに開発された一杯。コシのある讃岐うどんと濃厚な担々の味わいの組み合わせは、多くの客から支持を集めており、その魅力をさらに突き詰める形で誕生した。
総重量約1キロ・肉総重量約340グラムという圧倒的なボリュームで仕上げた商品は、“満足感のある一食”としての価値を体現する存在。今回「はなまるうどん肉店（赤坂一ツ木通り店）」の刷新にあわせて、全国で5月13日〜6月3日に期間限定販売する。中は1380円、大は1600円となる。
累計500万食を突破した「冷やし担々」は、濃厚でありながら食べやすい味わいと、コシのある讃岐うどんとの相性の良さから、多くの客に支持されてきた定番メニュー。今年は、通例であった夏の期間限定販売ではなく、客からの要望に応え、「春夏秋」の3シーズン楽しめる“新定番”のレギュラーメニューとして展開する。
花椒（ホアジャオ）の爽やかな香りとしびれ、胡麻のコク、旨みに加え、味の決め手となる特製の肉味噌醤（ジャン）を合わせることで、本格的な担々麺の奥行きある味わいをはなまる流に表現した一杯。冷たく締めたうどんのしっかりとしたコシに、濃厚でコク深い胡麻だれ、香り立つスパイス、そして旨み豊かな肉味噌醤が絡み合うことで、つるりとした喉ごしと食べ応えを同時に実現。本格感のある味わいでありながら、最後まで食べ進めやすい絶妙なバランスも魅力となっている。
「はなまるうどん肉店（赤坂一ツ木通り店）」では、肉を主役に据えた肉店限定メニューを展開する。「三種の煮込み肉まみれうどん」は、牛・豚・鶏の旨味を一度に楽しめる一杯で、とろとろに煮込んだ豚角煮をはじめ、食べ進めるごとに味わいの変化を楽しめる構成となっている。
「韓国風牛肉ぶっかけ」は、キムチや韓国海苔を合わせたビビンバ風の仕立てで、旨辛な味わいが特徴。うどんに新たな食べ方の提案を加えた一品となっている。
そのほかにも、ボリュームと満足感を兼ね備えた商品を取り揃え、肉店ならではのラインアップを展開する。オープンを記念し、対象メニューを13〜16日に各日29食限定で税込290円にて提供する「29食限定・290円キャンペーン」を実施予定としている。