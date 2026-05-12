クイーンズ伊勢丹・タカギフーズ・富澤商店が1Fに集結！ アトレ「アトレ新浦安」

記事ポイント アトレ新浦安の1F食料品ゾーンが2026年7月に全面リニューアルオープン生鮮売場が「SHIN-URA MARCHÉ（シンウラマルシェ）」として新たに誕生クイーンズ伊勢丹・タカギフーズ・富澤商店の3ショップが新規出店 アトレ新浦安の1F食料品ゾーンが2026年7月に全面リニューアルオープン生鮮売場が「SHIN-URA MARCHÉ（シンウラマルシェ）」として新たに誕生クイーンズ伊勢丹・タカギフーズ・富澤商店の3ショップが新規出店

千葉県浦安市にある駅ビル型ショッピングセンター・アトレ新浦安で、1F食料品ゾーン（生鮮・デリ売場）のリニューアル工事が進んでいます。

2026年7月の全面オープンに向け、生鮮売場が新たな名称と顔ぶれで生まれ変わります。

アトレ「アトレ新浦安」





施設名：アトレ新浦安所在地：千葉県浦安市入船1-1-1営業時間：10:00〜21:00（一部店舗は異なります）リニューアルオープン：2026年7月（予定）階数：地上2階／延床面積：約14,802平方メートル店舗数：56ショップ（2026年5月12日現在）

アトレ新浦安は、地上2階建て・延床面積約14,802平方メートルの駅ビル型ショッピングセンターです。

現在リニューアル工事が進む1F食料品ゾーンが2026年7月に全面オープンし、生鮮売場は「SHIN-URA MARCHÉ（シンウラマルシェ）」として新たに誕生します。

隣接するデリ売場と一体となって、新浦安エリアの食生活を支える「食の拠点」へと変わります。

リニューアルでは、クイーンズ伊勢丹・タカギフーズ・富澤商店の3ショップが新規出店します。

グロサリーから松阪牛などの銘柄精肉、製菓・製パン材料まで、多彩なカテゴリが1Fフロアに集まります。

SHIN-URA MARCHÉのコンセプト





「SHIN-URA MARCHÉ（シンウラマルシェ）」は、これまでの「いつもの便利さ」を受け継ぎながら、デパ地下水準のこだわり商品と市場（マルシェ）の活気・賑わいを両立させた買い物空間です。

「パッと見て、スッと手に取れて、サッとお買い物できる」ことを設計指針に据え、明るくなったフロアで食の新発見が生まれる場所を目指しています。

専門店の確かな品質を日常のペースで手に取れる環境が整い、平日の夕食準備から週末の手作り料理まで幅広い食ニーズに対応します。

その他の出店ショップやデリ売場の詳細は、2026年6月下旬のプレスリリースで発表される予定です。

注目の新規出店ショップ

2026年7月のリニューアルオープンに合わせ、個性の異なる3ショップが新浦安に出店します。

グロサリー・精肉・製菓材料と、食のジャンルを網羅したラインアップです。

クイーンズ伊勢丹





カテゴリ：グロサリー・デリカ

クイーンズ伊勢丹は、独自性の高いプライベートブランド商品とバイヤーが厳選した食品を揃えるグロサリー・デリカの専門店です。

日常の食卓に「ささやかな感動と喜び」をもたらす品揃えを強みとし、毎日通いたくなる地域のフードショップとして展開します。

タカギフーズ





カテゴリ：精肉・総菜看板商品：たかぎの満足ステーキ弁当、たかぎ謹製和牛めし

タカギフーズは、日本三大和牛のひとつである松阪牛をはじめ、全国の銘柄牛と厳選した黒毛和牛を扱う精肉・総菜の専門店です。

担当者が産地に直接赴き「生産者の顔が見える」仕入れを行い、インストアで加工・調理した精肉や惣菜を「超新鮮」の状態で店頭に揃えます。

「たかぎの満足ステーキ弁当」「たかぎ謹製和牛めし」が看板商品で、出来立て・揚げたての肉惣菜とお弁当を毎日提供します。

富澤商店





カテゴリ：製菓材料・グロサリー

富澤商店は、製菓・製パン材料を中心に小麦粉・砂糖・ナッツ・ドライフルーツ・和食材・世界の食材・調味料・調理道具まで幅広く揃える食材の専門店です。

初心者から上級者まで、お菓子作りやパン作り、毎日の料理を通じて「作る楽しさ」と出会える品揃えを展開します。

富澤商店の出店により、小麦粉・ナッツ・ドライフルーツといった製菓・製パン材料がアトレ新浦安の1Fで揃います。

「SHIN-URA MARCHÉ（シンウラマルシェ）」には、クイーンズ伊勢丹・タカギフーズ・富澤商店の3ショップが集まり、日常の食卓から手作りスイーツ・パンまで、ワンフロアで多彩な食材が手に入る環境が整います。

具体的なオープン日やその他の出店ショップ情報は、2026年6月下旬のプレスリリースで発表される予定です。

アトレ「アトレ新浦安」の紹介でした。

よくある質問

Q. SHIN-URA MARCHÉの具体的なオープン日はいつですか。

A. 2026年7月に全面オープンする予定です。

具体的な開業日は2026年6月下旬のプレスリリースで発表されます。

Q. 今回発表された以外にも出店するショップはありますか。

A. デリ売場を含むその他の出店ショップ詳細は、2026年6月下旬のプレスリリースで案内される予定です。

Q. アトレ新浦安の営業時間は何時から何時までですか。

A. 通常の営業時間は10:00〜21:00です。

一部店舗は異なる場合があり、各ショップの営業時間はアトレ新浦安の公式サイトに掲載されます。

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