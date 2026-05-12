「ベルトよりも簡単じゃん！」簡単に固定できるマグネット式の100均カバー

エアコンの室外機にも暑さ対策をすることで冷房効率アップが期待でき、節約や冷房の効きの改善につながるといわれていますよね。100均でも室外機用カバーがよく売られていますが、ベルトで固定するタイプが多く少々面倒…。そんな中、ダイソーでマグネットタイプの日よけカバーを発見！乗せるだけで簡単に対策できます。

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商品情報

商品名：エアコン室外機日よけカバー（マグネットタイプ）

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：40cm×80cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480716619

乗せるだけで簡単！ダイソーの『エアコン室外機日よけカバー（マグネットタイプ）』

エアコンの室外機にも暑さ対策をすることで冷房効率アップが期待でき、節約や冷房の効きの改善につながるといわれていますよね。

100均でも室外機用カバーがよく売られていますが、ベルトで固定するタイプの商品が多く、少々面倒に感じていました…。

もっと手軽に設置できるものはないかと思っていたところ、ダイソーで『エアコン室外機日よけカバー（マグネットタイプ）』という商品を発見しました。

ハリのあるアルミ蒸着フィルムが使用された、マグネットタイプの日よけカバーです。

6つのマグネットが内蔵されており、室外機の上に置くだけでピタッと吸着。ベルトで固定する手間がなく、設置が非常にスムーズです。

マグネットはビニールパッドのようなものでしっかりと固定されているため、外れてしまう心配もありません。

しっかり固定できてズレにくい！ただ気になる点も…

設置方法はとても簡単で、室外機の上に日よけシートを乗せるだけ。裏面のマグネットがピタッとくっついて固定できます。

設置した日が強風でも飛ばされず、しっかりくっついてくれました。風が強い地域でも、現状ずれることなく安定して使用できています。

サイズは約40cm×80cmと大きめな作りで、余裕をもって設置することができました。両端を室外機の幅に合わせて折り曲げて使用する仕様になっているので調整も簡単です。

ただ、素材にハリがあるため、折り曲げても「パコッ」と戻ってしまいました。我が家の室外機では幅が少し余るサイズ感でしたが、折り曲げることが難しかったです…。

一旦あえて折り曲げずに広げたまま使用し、より大きな日陰を作り、直射日光から室外機をガードして日よけ効果アップを狙ってみます。ただし、風にあおられやすくなるので、その点注意は必要かなと思いました。

価格は330円（税込）とお手頃なのが嬉しいかぎり！気軽に買い替えやすく助かります。

今回は、ダイソーの『エアコン室外機日よけカバー（マグネットタイプ）』をご紹介しました。

電気代や冷えにくさが気になる方は、一度使ってみる価値アリ！置くだけで設置が完了するのでお手軽です。

気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。