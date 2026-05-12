10日午後7時、千葉の幕張メッセ国際展示場は、日本各地から集まった人々で埋め尽くされていた。この日、3日目を迎えた「KCON JAPAN 2026」（5月8〜10日）の最後のステージを見るためだ。会場で会ったイノウエさんは「K-POPを直接見るのは今回が初めてなので、とてもワクワクしている」と期待を語った。

ZEROBASEONE（ゼロベースワン）、キム・ジェファン、izna（イズナ）など韓国の有名歌手らが出演する中、この日、日本の観客から熱烈な歓迎を受けたのはME:I（ミーアイ）と＆TEAM（エンティーム）だった。2020年代以降、積極的な現地化戦略を進めてきたK-POPが生み出した日本アイドルだ。1990年代、日本のアイドルシステムを取り入れてスタートしたK-POPが、今や逆輸出の時代を迎えた格好だ。

K-POPシステムを通じて成長した日本グループとしては、JYPエンターテインメントのNiziU（ニジュー）・NEXZ（ネクスジ）、HYBE（ハイブ）の＆TEAM、CJ ENMのJO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I、DXTEEN（ディエックスティーン）、IS:SUE（イッシュ）などがいる。

彼女たちのアイデンティティがK-POPなのか、J-POPなのかをめぐる議論は今も続いている。では、当の本人たちはどう考えているのか。この日、ステージを終えた直後のME:Iに話を聞いた。ME:Iは、CJ ENMが『PRODUCE 101』フォーマットを日本に移植した『PRODUCE 101 JAPAN』シリーズを通じ、2024年にデビューした7人組ガールズグループだ。

――ME:IはK-POPシステムによって誕生したグループだ。J-POPグループなのか、K-POPグループなのか。

「私たちは韓国の制作方式と、日本で活動するという特徴を持っている。つまり、両国の文化が融合したグループだ。どちらか一方だけで定義するよりも、J-POPとK-POPが結びついた新しいジャンルを一緒に作っていこうという話を、メンバーたちとよくしてきた。両方の良いところを取り入れて、私たちだけの音楽を作りたい」（MIU）

――『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』を通じてデビューした。

「韓国の『PRODUCE 48』を見ながら、その頃から憧れていたが、その番組を通じてデビューすることができた。今こうしてKCONのステージにも立ち、さまざまな活動をしている。自分が夢見ていた道を歩めていて、本当にうれしい」（TSUZUMI）

――韓国の音楽番組のステージを経験した感想は。

「日本とは違う点が本当に多い。日本では観客のいない音楽番組が多いが、韓国ではたくさんのファンから応援を受けるので、一曲一曲に集中してパフォーマンスできた。本当に貴重な経験だ。また、番組ステージがとても細かく作り込まれているという印象を受けた。例えば、音楽番組ごとに照明が違うが、韓国では『この照明は色味が強いから、こういうメイクが合う』といった話まで出るほど細やかだ」（AYANE）

――韓国のステージで会ったK-POPアーティストの中で最も印象に残っているチームは。

「一昨年の紅白歌合戦で会ったTWICE（トゥワイス）だ。本当に大先輩だが、舞台裏でもとても礼儀正しく、あらゆる面ですごいと感じた。私が好きだったメンバー（ダヒョン）とも直接話すことができ、『前から好きでした』と伝えたら、『ありがとうございます』と言ってくださった。本当に短い会話だったが、忘れられない」（KEIKO）

――グループ名には「未来のアイドル」という意味が込められている。メンバーたちが考えるME:Iとはどんなアイドルか。

「音楽やパフォーマンスだけにとどまらず、ファッションをはじめさまざまな分野でアイコンになりたい。それがデビュー当初から話してきた目標だ。グループにはさまざまな個性を持つメンバーがいて、それがME:I最大の強みだと思う。年齢、性別、職業に関係なく、ME:Iを見るだけでワクワクして、自分自身を肯定できる存在になりたい」（MOMONA）

――まもなく発売される4thシングル『花咲く道』はどんなメッセージが込められた曲なのか。

「ME:Iがこれから前に進んでいくという、前向きでポジティブなメッセージが込められた曲だ。花が咲き、花びらが舞い散るような道を歩きながら、ファンと一緒に幸せな景色を見ることができたらという思いが込められている」（SUZU）

――韓国のファンと直接会う予定はあるか。

「KCONやMAMAのような韓国のステージに立つ機会をいただいている。いつか自分たちの力で単独ライブコンサートを開き、韓国のファンに会えるよう、これからも努力を続けていきたい」（RINON）