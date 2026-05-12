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今さら聞けないユダヤ人の歴史。「迫害されて商業・農業ができない」彼らが絶大な経済力を持つ理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

予備校講師の土井昭氏が、YouTubeチャンネル「世界史解体新書」にて「【ユダヤ人】迫害と移住の歴史！ユダヤ人が世界で大きな力を持っている本当の理由」を公開した。動画では、ユダヤ人がなぜ世界中に散らばり、現代の政治や経済において絶大な影響力を持つに至ったのかを、歴史的背景から紐解いている。



紀元前にパレスチナ周辺で独自の国を持っていた彼らは、ローマ帝国への反抗の末に追放され、世界中に散り散りになる「ディアスポラ」を経験する。世界へ散らばったユダヤ人は、居住地域によって大きく4つの系統に分かれた。



中でも、西ヨーロッパに移住した人々は、キリスト教社会から強い迫害を受けた。土地の所有や商業ギルドへの加入を禁じられた彼らは、極限状況の中、金融業に活路を見出す。当時のキリスト教では金貸しで利子を取る行為は禁じられていたが、ユダヤ教では異教徒から利子を取ることは認められていたためだ。



金融業で財を成したユダヤ人は、戦争などで資金を必要とする有力者と結びつき、国を動かすほどの力を手に入れた。しかしその結果、「国を後ろから操っている」と嫌悪され、スペインやロシアなどで度重なる迫害や虐殺の対象となる。



「迫害されて商業・農業ができないから金融業をおこなった。金融業をおこなったら莫大な利益を得ることができた。その利益のために有力者と結びついた。その結果『汚い』『ずるい』と批判された」



こうした度重なる迫害から逃れるため、多くのアシュケナジム（東欧系のユダヤ人）らはアメリカへ渡った。アメリカにユダヤ人が多いのはこのためであり、彼らが持つ経済力がアメリカの政治や経済に多大な影響を及ぼしていると解説。

悲劇的な歴史の中で生き抜く術を模索し続けた背景が、現代におけるユダヤ人の絶大な影響力に繋がっていると結論付けた。