「めざましライブ」出演アーティスト第1弾発表「Aぇ! groupのQ＆Aぇ!」「新しいカギ」ほか追加ラインナップも公開
【モデルプレス＝2026/05/12】9日間にわたり開催される『めざましテレビ』とフジテレビの人気番組がコラボレーションするオリジナルステージイベント「めざましWANGANフェス〜人気バラエティと夏の最強コラボ〜」と「めざましライブ」（8月3日〜8月9日：豊洲PIT／8月13日、14日：東京ガーデンシアター）より、追加ラインナップと出演アーティストが発表された。
【写真】「めざましWANGANフェス」STARTO冠番組などラインナップ
この度、本イベントに人気バラエティ番組『新しいカギ』、『突然ですが占ってもいいですか？』 4月からスタートした待望のゴールデンタイム新音楽番組『STAR』、そして去年10月からスタートした注目の2番組、Travis Japanメンバーが日本サッカーを全力応援する番組『けるとめる』、ガムシャラアイドル全力検証バラエティ『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』の合計5番組の参加も決定。すでに発表されている『千鳥の鬼レンチャン』、『ぽかぽか』、形成『TOKYO IDOL FESTIVAL』、『New Beginning Fes』を加え、7番組＆2つのフェスとのコラボステージが行われる。
豊洲PITで開催される8月3日公演には、日本最大級のオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』シリーズに出演した元練習生により結成されたボーイズグループOWV・OCTPATHがそろい踏み。2021年にデビューしたOWVは高いパフォーマンス力に定評があり、ライブやバラエティー番組出演でも存在感を放つ注目グループ。OCTPATHは2022年デビュー。変幻自在なパフォーマンスと魅力多彩な楽曲と高い表現力で人気を集めている。パフォーマンスだけでなく「めざましライブ」と『ぽかぽか』のコラボコーナーも行われる。
8月4日（火）は、2024年デビューの2グループが待望の共演。ILLITはデビュー曲「Magnetic」が世界的バイラルヒットを記録。フレッシュで可愛らしい魅力と中毒性のある楽曲で、K-POP第5世代を代表する存在として注目を集めている。次世代ガールズグループ・CUTIE STREETは2025年10月「めざましライブ2025」でトップバッターを務め、TikTok総再生回数75億回超え、そして韓国でも話題の「かわいいだけじゃだめですか？」で会場を沸かせた。
東京ガーデンシアターで開催される8月13日には、CANDY TUNE、MyM、VOLTACTIONが登場。2018年結成の福岡発3人組ロックバンド・マルシィは等身大のラブソングで10代・20代に支持され、「ラブソング」「絵空」などSNS発のヒットで注目を集める。2026年度の『めざましどようび』テーマソング「ネバーランド」を担当。 2023年に結成された女性7人組アイドルグループCANDY TUNEは「倍倍FIGHT!」がバズり、紅白歌合戦初出場など急成長を遂げる注目グループ。「めざましライブ」初出演のMyM（マイムー）は森三中・大島美幸とガンバレルーヤ（よしこ／まひる）の3人による音楽ユニットで、“心に残る美味しい音楽”を届けるアーティスト。さらにSPアクトとして、大人気VTuberグループ「にじさんじ」所属の4人組VOLTACTIONが登場。この日は新音楽番組『STAR』とのコラボも。内容は後日発表される。
8月14日には、HY、FRUITS ZIPPER、NCT WISH、Hearts2Heartsが登場。これまで「めざましライブ」に2007年から計9回出演、10回目の出演になるHY。今年結成26年目を迎え、再び夏の湾岸エリアに沖縄の風を届ける。2022年にデビューしたFRUITS ZIPPER。「わたしの一番かわいいところ」がヒットし、レコ大最優秀新人賞・紅白・東京ドーム公演など急成長を続ける次世代ポップアイコン。メンバーの真中まなが2026年5月マンスリーエンタメプレゼンターを務めている。
NCT WISHは2024年にデビューしたNCT最後のユニット。日本人4人・韓国人2人の6人組で爽やかな世界観と高いパフォーマンスで人気上昇中。2024年夏「めざましライブ」に出演。Hearts2Heartsは2025年2月にデビューした8人組ガールズグループ。多様な国籍と個性を持つメンバーが“心と心をつなぐ”音楽世界を掲げ、新人賞9冠を獲得した注目の次世代K-POPユニット。そして『新しいカギ』とのコラボパートも。どんなコラボになるのか？（modelpress編集部）
【豊洲PIT】
■会期：2026年8月3日（月）〜8月9日（日）／7日間
■公演日／出演アーティスト
8月3日（月）
『ぽかぽか×めざましライブ』OWV×OCTPATH
8月4日（火）
『めざましライブ』ILLIT×CUTIE STREET
8月5日（水）
『TOKYO IDOL FESTIVAL×めざましライブ』
『New Beginning Fes』 in めざましWANGANフェス
8月6日（木）
『けるとめる』in めざましWANGANフェス
『Ａぇ! groupのQ&Aぇ!』in めざましWANGANフェス And more….
【東京ガーデンシアター】
■会期：2026年8月13日（木）、14日（金）／2日間
＜DAY1＞ 8月13日（木）
マルシィ
CANDY TUNE
MyM
SPアクト：VOLTACTION
※新音楽番組『STAR』コラボも
And more!
＜DAY2＞ 8月14日（金）
HY
FRUITS ZIPPER
NCT WISH
Hearts2Hearts
ハナコ
※『新しいカギ』とのコラボも And more….
【Not Sponsored 記事】
◆「新しいカギ」ほか追加ラインナップ発表
この度、本イベントに人気バラエティ番組『新しいカギ』、『突然ですが占ってもいいですか？』 4月からスタートした待望のゴールデンタイム新音楽番組『STAR』、そして去年10月からスタートした注目の2番組、Travis Japanメンバーが日本サッカーを全力応援する番組『けるとめる』、ガムシャラアイドル全力検証バラエティ『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』の合計5番組の参加も決定。すでに発表されている『千鳥の鬼レンチャン』、『ぽかぽか』、形成『TOKYO IDOL FESTIVAL』、『New Beginning Fes』を加え、7番組＆2つのフェスとのコラボステージが行われる。
◆「めざましライブ」出演アーティスト第1弾解禁
豊洲PITで開催される8月3日公演には、日本最大級のオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』シリーズに出演した元練習生により結成されたボーイズグループOWV・OCTPATHがそろい踏み。2021年にデビューしたOWVは高いパフォーマンス力に定評があり、ライブやバラエティー番組出演でも存在感を放つ注目グループ。OCTPATHは2022年デビュー。変幻自在なパフォーマンスと魅力多彩な楽曲と高い表現力で人気を集めている。パフォーマンスだけでなく「めざましライブ」と『ぽかぽか』のコラボコーナーも行われる。
8月4日（火）は、2024年デビューの2グループが待望の共演。ILLITはデビュー曲「Magnetic」が世界的バイラルヒットを記録。フレッシュで可愛らしい魅力と中毒性のある楽曲で、K-POP第5世代を代表する存在として注目を集めている。次世代ガールズグループ・CUTIE STREETは2025年10月「めざましライブ2025」でトップバッターを務め、TikTok総再生回数75億回超え、そして韓国でも話題の「かわいいだけじゃだめですか？」で会場を沸かせた。
東京ガーデンシアターで開催される8月13日には、CANDY TUNE、MyM、VOLTACTIONが登場。2018年結成の福岡発3人組ロックバンド・マルシィは等身大のラブソングで10代・20代に支持され、「ラブソング」「絵空」などSNS発のヒットで注目を集める。2026年度の『めざましどようび』テーマソング「ネバーランド」を担当。 2023年に結成された女性7人組アイドルグループCANDY TUNEは「倍倍FIGHT!」がバズり、紅白歌合戦初出場など急成長を遂げる注目グループ。「めざましライブ」初出演のMyM（マイムー）は森三中・大島美幸とガンバレルーヤ（よしこ／まひる）の3人による音楽ユニットで、“心に残る美味しい音楽”を届けるアーティスト。さらにSPアクトとして、大人気VTuberグループ「にじさんじ」所属の4人組VOLTACTIONが登場。この日は新音楽番組『STAR』とのコラボも。内容は後日発表される。
8月14日には、HY、FRUITS ZIPPER、NCT WISH、Hearts2Heartsが登場。これまで「めざましライブ」に2007年から計9回出演、10回目の出演になるHY。今年結成26年目を迎え、再び夏の湾岸エリアに沖縄の風を届ける。2022年にデビューしたFRUITS ZIPPER。「わたしの一番かわいいところ」がヒットし、レコ大最優秀新人賞・紅白・東京ドーム公演など急成長を続ける次世代ポップアイコン。メンバーの真中まなが2026年5月マンスリーエンタメプレゼンターを務めている。
NCT WISHは2024年にデビューしたNCT最後のユニット。日本人4人・韓国人2人の6人組で爽やかな世界観と高いパフォーマンスで人気上昇中。2024年夏「めざましライブ」に出演。Hearts2Heartsは2025年2月にデビューした8人組ガールズグループ。多様な国籍と個性を持つメンバーが“心と心をつなぐ”音楽世界を掲げ、新人賞9冠を獲得した注目の次世代K-POPユニット。そして『新しいカギ』とのコラボパートも。どんなコラボになるのか？（modelpress編集部）
◆「めざましWANGANフェス〜人気バラエティと夏の最強コラボ〜」開催概要
【豊洲PIT】
■会期：2026年8月3日（月）〜8月9日（日）／7日間
■公演日／出演アーティスト
8月3日（月）
『ぽかぽか×めざましライブ』OWV×OCTPATH
8月4日（火）
『めざましライブ』ILLIT×CUTIE STREET
8月5日（水）
『TOKYO IDOL FESTIVAL×めざましライブ』
『New Beginning Fes』 in めざましWANGANフェス
8月6日（木）
『けるとめる』in めざましWANGANフェス
『Ａぇ! groupのQ&Aぇ!』in めざましWANGANフェス And more….
【東京ガーデンシアター】
■会期：2026年8月13日（木）、14日（金）／2日間
＜DAY1＞ 8月13日（木）
マルシィ
CANDY TUNE
MyM
SPアクト：VOLTACTION
※新音楽番組『STAR』コラボも
And more!
＜DAY2＞ 8月14日（金）
HY
FRUITS ZIPPER
NCT WISH
Hearts2Hearts
ハナコ
※『新しいカギ』とのコラボも And more….
【Not Sponsored 記事】