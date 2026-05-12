HY、ILLIT、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNEらが登場！『めざましライブ』出演アーティスト第1弾発表

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8月3日から9日まで東京・豊洲PIT、8月13・14日に東京・東京ガーデンシアターで開催される『めざましWANGANフェス～人気バラエティと夏の最強コラボ～』の追加ラインナップが公開された。

■『めざましWANGANフェス』追加ラインナップも発表

フジテレビ発の本イベントは、湾岸エリアの新しい“夏”イベント。東京・湾岸エリアの豊洲PIT、東京ガーデンシアターを舞台に、9日間にわたり『めざましテレビ』とフジテレビの人気番組がコラボレーションし、音楽・笑い・トークライブなど、毎日様々なオリジナルステージイベントを届ける。

このたび、本イベントに人気バラエティ番組『新しいカギ』『突然ですが占ってもいいですか？』 4月からスタートした待望のゴールデンタイム新音楽番組『STAR』、そして2025年10月からスタートした注目の2番組、Travis Japanメンバーが日本サッカーを全力応援する番組『けるとめる』、ガムシャラアイドル全力検証バラエティ『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』の合計5番組の参加が決定。

すでに発表されている『千鳥の鬼レンチャン』『ぽかぽか』、そして『TOKYO IDOL FESTIVAL』『New Beginning Fes』を加え、7番組＆ふたつのフェスとのコラボステージが展開される。

■『めざましライブ』の出演アーティスト第1弾発表

さらに、同イベント内で行われる『めざましライブ』の出演アーティスト第1弾13組も発表された。

8月3日は、OWV・OCTPATHが『ぽかぽか』とコラボ。

日本最大級のオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』シリーズに出演した元練習生により結成されたボーイズグループOWVとOCTPATHがそろい踏みする。

2021年にデビューしたOWVは高いパフォーマンス力に定評があり、ライブやバラエティ番組出演でも存在感を放つ注目グループ。OCTPATHは2022年デビュー。変幻自在なパフォーマンスと魅力多彩な楽曲と高い表現力で人気を集めている。パフォーマンスだけでなく『めざましライブ』と『ぽかぽか』のコラボコーナーも。

8月4日は、ILLIT とCUTIE STREETが共演。

2024年デビューの2グループが待望の共演。ILLITはデビュー曲「Magnetic」が世界的バイラルヒットを記録。フレッシュでかわいらしい魅力と中毒性のある楽曲で、K-POP第5世代を代表する存在として注目を集めている。

次世代ガールズグループ・CUTIE STREETは2025年10月の『めざましライブ2025』でトップバッターを務め、TikTok総再生回数75億回超え、そして韓国でも話題の「かわいいだけじゃだめですか？」で会場を沸かせた。

8月13日に東京ガーデンシアターで行われる『STAR×めざましライブ』には、マルシィ、CANDY TUNE、MyM、VOLTACTION が登場。

2018年結成の福岡発３人組ロックバンド・マルシィは等身大のラブソングで10代・20代に支持され、「ラブソング」「絵空」などSNS発のヒットで注目を集める。2026年度の『めざましどようび』テーマソング「ネバーランド」を担当。

2023年に結成された女性7人組アイドルグループCANDY TUNEは「倍倍FIGHT!」が大バズりし、紅白歌合戦初出場など急成長を遂げる注目グループ。

『めざましライブ』初出演のMyM（マイムー）は森三中・大島美幸とガンバレルーヤ（よしこ／まひる）の3人による音楽ユニットで、“心に残る美味しい音楽”を届けるアーティスト。

さらにスペシャルアクトとして、人気VTuberグループ「にじさんじ」所属の4人組VOLTACTIONが登場。この日は新音楽番組『STAR』とのコラボも。

8月14日の『新しいカギ×めざましライブ』には、HY、FRUITS ZIPPER、NCT WISH、Hearts2Heartsが登場。

これまで『めざましライブ』に2007年から計9回出演、10回目の出演になるHY。今年結成26年目を迎え、再び夏の湾岸エリアに沖縄の風を届ける。

2022年にデビューしたFRUITS ZIPPER。「わたしの一番かわいいところ」が大ヒットし、レコ大最優秀新人賞・紅白・東京ドーム公演など急成長を続ける次世代ポップアイコン。メンバーの真中まなが2026年5月マンスリーエンタメプレゼンターを務めている。

NCT WISHは2024年にデビューしたNCT最後のユニット。日本人4名・韓国人2名の6人組で爽やかな世界観と高いパフォーマンスで人気上昇中。2024年夏『めざましライブ』に出演している。

Hearts2Heartsは去年2月にデビューした8人組ガールズグループ。多様な国籍と個性を持つメンバーが“心と心をつなぐ”音楽世界を掲げ、新人賞9冠を獲得した注目の次世代K-POPユニット。そして『新しいカギ』とのコラボパートも。

■イベント情報

『めざましWANGANフェス～人気バラエティと夏の最強コラボ～』

会期：08/03（月）～08/09（日）東京・豊洲PIT

公演日／出演アーティスト

08/03（月）『ぽかぽか×めざましライブ』OWV×OCTPATH

08/04（火）『めざましライブ』ILLIT×CUTIE STREET

08/05（水）『TOKYO IDOL FESTIVAL×めざましライブ』

『New Beginning Fes』 in めざましWANGANフェス

08/06（木）『けるとめる』in めざましWANGANフェス

『Aぇ! groupのQ&Aぇ!』in めざましWANGANフェス

And more….

会期：08/13（木）、08/14（金）東京・東京ガーデンシアター

＜DAY1出演者＞

マルシィ

CANDY TUNE

MyM

SPアクト:VOLTACTION

※新音楽番組『STAR』とのコラボも

And more!

＜DAY2出演者＞

HY

FRUITS ZIPPER

NCT WISH

Hearts2Hearts

ハナコ

※『新しいカギ』とのコラボも

And more!

■関連リンク

『めざましWANGANフェス～人気バラエティと夏の最強コラボ～』公式サイト

https://www.fujitv.co.jp/wanganfes/