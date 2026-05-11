シニア犬に増えている認知機能の変化

犬も人間と同じように、年を取ると認知機能が低下することがあり、人間のアルツハイマー病の初期段階に似た症状を示します。具体的には、夜中に急に吠え出す、慣れた場所で迷子になる、家族への反応が薄くなる、トイレの失敗が増えるといった変化が見られます。

近年の大規模調査による研究では、シニア犬804頭を対象に、認知機能と健康状態の関係を詳しく調べました。その結果、驚くべきことに、調査対象犬の約45%に認知機能低下の兆候が見られました。このうち43%が軽度の認知機能低下、2%が重度の認知機能低下と診断されています。

この高い割合は、多くの飼い主さんが愛犬の変化を「年のせい」として見過ごしている可能性を示しています。実際、獣医師による診断率はわずか1.9%に留まっており、認知機能の問題が適切に認識されていない現状が浮き彫りになりました。

体の痛みや感覚の衰えが認知機能に与える影響

この研究で最も重要な発見は、認知機能の低下と身体の健康状態の間に強い関連性があることでした。特に注目すべきは、筋骨格系や神経系の問題と認知機能スコアの間に非常に強い相関関係が確認されたことです。

具体的には、車の乗り降りに苦労する、運動中にすぐ疲れる、階段の上り下りに介助が必要、足を引きずる、視力や聴力の低下といった症状を示す犬ほど、認知機能の低下も顕著でした。これらの症状に共通するのは「痛み」の存在です。関節炎や筋肉の痛み、神経の問題による不快感が、犬の行動や認知機能に影響を与えている可能性が高いのです。

胃腸系の問題も見逃せません。食欲不振や食事の介助が必要になるといった症状も、認知機能低下と中程度の相関を示しました。興味深いことに、歯科疾患の診断を受けた犬は、認知機能低下を示す可能性が有意に高かったのです。口の中の炎症や痛みが全身の炎症反応を引き起こし、それが脳の機能にも影響を与えている可能性が指摘されています。

さらに、視力や聴力といった感覚機能の低下も、犬が周囲の状況を正しく把握することを困難にし、見当識障害のような症状を引き起こす可能性があります。

代謝系の変化も重要な要因です。水を多く飲むようになった、おしっこの回数が増えたといった症状は、糖尿病や腎臓病、甲状腺の問題などの可能性を示しており、これらも認知機能と関連していました。

早期発見と総合的なケアで愛犬の生活の質を守る

この研究から導き出される最も重要な教訓は、シニア犬の「ボケ」のような症状を見たとき、すぐに認知症と決めつけず、まず身体的な健康問題がないか詳しく調べる必要があるということです。

獣医師の診察では、関節炎や筋肉の痛みの有無、視力や聴力のチェック、歯科検診、血液検査による代謝系の評価など、総合的な健康診断が不可欠です。痛みを適切に管理することで、多くの認知機能に関わる症状が改善する可能性があります。鎮痛剤や抗炎症薬、サプリメント、理学療法などを組み合わせた治療により、愛犬の生活の質を大きく向上させることができます。

感覚機能の低下に対しても、環境を調整することで犬をサポートできます。視力が低下した犬には、家具の配置を変えない、照明を明るくする、段差に気をつけるといった配慮が有効です。聴力が低下した犬には、視覚的なサインやジェスチャーでコミュニケーションを取るように工夫しましょう。

定期的な健康チェックも大切です。シニア期に入ったら、少なくとも年に1回、できれば半年に1回は獣医師による総合的な健康診断を受けることをお勧めします。

飼い主さん自身も、愛犬の日々の様子を注意深く観察することが大切です。階段の上り下りを嫌がるようになった、散歩の距離が短くなった、食事の食べ方が変わった、体を舐める行動が増えたといった小さな変化も、痛みや不快感のサインかもしれません。これらの変化を早期に発見し、適切に対処することで、認知機能の低下を遅らせることができる可能性があります。

まとめ

シニア犬の認知機能低下には、痛みや感覚障害、代謝の問題など身体的要因が深く関わっています。行動の変化を「年のせい」と諦めず、総合的な健康チェックを行い、適切なケアで愛犬の生活の質を守りましょう。早期発見と治療が鍵となります。

(獣医師提供：大西 一輝)