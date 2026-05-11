猫がいつもより『激しくスリスリする』理由5つ

猫と暮らしていると詝今日はやけにスリスリしてくるなぁ詝と感じることはありませんか？

そこには猫なりの事情や、ホンネが隠れているのです。ということで今回は、いつもより『激しくスリスリ』する理由を5つ紹介いたします。

1.甘えたい

日々の生活の中で、特に帰宅後のスリスリが激しいのであれば詝甘えたい詝と思っている可能性が高いでしょう。

猫は基本的に留守番が苦にならない動物ですが、全く寂しさを感じないわけでもありません。飼い主さんが無事に帰宅した安堵感も相まって、精一杯のお出迎えをしてくれているのです。

2.詝におい詝の上書きをしている

同じお出迎えでも、ちょっぴり意味合いが異なる場合があります。それは詝浮気調査詝と自身のにおいの上書きです。

元々スリスリはマーキングの一種なので、頬擦りしたものには自身のにおいが付着するようになっています。

外出先で付けてきた様々なにおいを分析しては改めてフェロモンを塗り直す。これが日課となっている猫も多いです。その過程でスリスリに熱が入り、いつもより入念になることがあります。

もし怪訝そうな顔をしていたら、他の動物や猫と触れ合った詝浮気詝にピリピリしているのかもしれません。

怒るか怒らないかは個体差がありますが、バレないことはないので嫉妬深い猫と暮らす飼い主さんは要注意です。

3.縄張りの拡充

浮気調査とは別に、縄張りの拡充を目的に激しいスリスリをする猫もいます。例えば宅急便の箱や新しい家具などにスリスリしている行為です。

まだ誰のものでもないそれらのものを詝自分の縄張りとして確保したい詝という猫ならではの習性がそうさせているのです。

4.『～して』というアピール

例えば「お腹すいた」「遊んでほしい」「トイレ掃除して」など、要求やアピール目的でもやや激しめのスリスリは行われます。

鳴くよりも効果的で、可愛らしい仕草であることから猫のあざとさが垣間見える瞬間です。

5.痒い

実は皮膚に痒みを抱えた猫も入念かつしきりにスリスリをします。この場合はタイミングや場所に規則性はなく、気づいたらスリスリしているような印象を受けるでしょう。

詝ゴリゴリッ詝と音を立ててまで頬擦りを続けているようであれば、皮膚の状態をチェックしてみてください。赤みや発疹がある場合は皮膚トラブルの可能性が高いでしょう。

状態までは把握しきれないという場合も、頻繁に続くようであれば痒みや違和感があると思ってあげてください。皮膚への刺激が強まり、更なる炎症が起こる前に診察を受けてください。

『激しいスリスリ』にはどう対応する？

いつもより激しくスリスリする理由がわかったところで、こちらはどのように反応すれば良いのでしょうか。ここからは上手な対応ができるように、いくつか応え方の例を紹介していきます。

猫の好きにさせる

帰宅後のスリスリやにおいの上書き、縄張りの拡充が目的のスリスリに対しては、思う存分好きにさせてあげてください。

気が済むまでスリスリすることで安心感を覚え、メンタルが安定します。『甘えたい』という気持ちに対しても同様です。心が満たされるまで甘えさせてあげてください。

困るものは収納してしまう

とはいえスーツや革靴、仕事用の資料や道具などスリスリされては困るものもあると思います。それらのものに関しては、スリスリされる前に隠してしまいましょう。

その代わり、飼い主さん自身にスリスリすることは認めてあげるといいですね。『ダメなもの』と『良いもの』のメリハリを持つと、自ずとダメなものに対する執着がなくなります。

普段からスキンシップを大切にする

猫の中にも時々、留守番が苦手な猫や飼い主さんから離れることに強い不安を持つ猫がいます。このような傾向が強い猫にはルーティーンを持たせることが大切です。

ひとりで過ごしてもらう時間を設けると同時に、ある一定の時間帯はスキンシップを優先する。先ほどのメリハリのように明確化してあげることで、自然と落ち着けるようになるはずです。

まとめ

今回はいつもより『激しくスリスリ』する理由と、上手な答え方を紹介いたしました。同じ入念なスリスリでも動機が異なれば印象が変わります。実に奥が深いですね。

最後に挙げた理由はともかく、他の理由に対してはそれほど心配する必要はありません。優しく声をかけたり、撫でたりしながらしばしの間付き合ってあげると喜ぶでしょう。

ちなみにスリスリによるマーキングはスプレー行為のような強烈なにおいは発生しません。そこは安心して、無理ににおいを消そうとするのは控えてあげてくださいね。ちょっと激しいスリスリを通して、絆を深めてみてください。