エティハド航空は、エコノミークラスを対象とした「グローバルセール」を5月10日から14日まで開催している。

東京/成田発と大阪/関西発を対象に最大30％オフとなる。エコノミークラスの往復・片道運賃のベーシックとバリューが対象。往復最低運賃は以下の通り。燃油サーチャージ、諸税込み。割引は税金・手数料を除く基本運賃に適用される。搭乗期間は5月から10月まで。

・東京/成田発着

モスクワ（107,660円）、パルマ・デ・マヨルカ（109,820円）、マドリード（113,870円）、マラガ（116,920円）、ダブリン（118,190円）、バルセロナ（129,460円）、プラハ（129,560円）、チューリッヒ（130,420円）、ローマ（136,730円）、ミラノ（138,650円）、ニース（141,060円）、デュッセルドルフ（144,670円）、ジュネーブ（145,050円）、ロンドン（145,950円）、パリ（146,480円）、ワルシャワ（146,370円）、アジスアベバ（149,420円）、マンチェスター（150,080円）、ナイロビ（151,470円）、リスボン（154,060円）、フランクフルト（154,660円）、ミュンヘン（158,780円）、マスカット（159,480円）、ダンマーム（164,660円）、クラクフ（180,920円）、テルアビブ（188,690円）、アルカスィーム（190,080円）、ジェッダ（208,000円）、リヤド（223,000円）、バーレーン（239,850円）、ニューヨーク・シャーロット・ワシントン・アトランタ（284,180円）、ボストン（299,180円）、トロント（306,920円）

・大阪/関西発着

モスクワ（104,230円）、ミラノ（119,320円）、パルマ・デ・マヨルカ（123,990円）、マドリード（126,640円）、マラガ（126,790円）、バルセロナ（127,330円）、ローマ（129,100円）、ダブリン（130,360円）、クラクフ（132,990円）、チューリッヒ（133,790円）、ジュネーブ（136,120円）、パリ（137,150円）、デュッセルドルフ（138,110円）、プラハ（138,630円）、ロンドン（140,120円）、リスボン（141,230円）、ナイロビ（141,440円）、ワルシャワ（146,740円）、フランクフルト（148,930円）、ミュンヘン（149,950円）、マンチェスター（155,150円）、テルアビブ（162,160円）、ニース（169,430円）、バーレーン（206,420円）、ジェッダ（210,270円）、アジスアベバ（215,390円）、ダンマーム（252,930円）、リヤド（253,870円）、アルカスィーム（257,550円）、マスカット（263,050円）、ニューヨーク・シカゴ・シャーロット・ワシントン・アトランタ（284,650円）、ボストン（299,650円）、トロント（307,390円）