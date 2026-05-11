GENERATIONS元メンバーの関口メンディー（35）が11日、都内のNHKで、出演するドラマ「ムシュラン三ツ星」（23日スタート、土曜午後10時）の完成会見に出席した。

ふとしたことから刑務所の管理栄養士として働くことになった一流イタリア料理店の腕利きシェフ（小池栄子）が、刑務官や受刑者たちと騒動を乗り越える姿を描く刑務所社会派コメディードラマ。詐欺の常習犯で、炊場で働く受刑者・尾藤護を演じた。

初の受刑者役に、金髪を黒く戻して撮影に臨んだ。「食を通して、人がどう変わっていくのかがドラマのポイント。食が更生するためのカギ、前に進む原動力になっているんだと痛感したので、1人でも多くの方にこのお話が届けば」と話した。

撮影で刑務所の食事を体験した。同じく受刑者役の玉置玲央（41）が「少なっ、て思いました」と量に言及すると、関口は「少なかったですね」と同意。「体の大きさに応じてお米の量が変わることも初めて知った。尾藤は体が大きいので麦飯が多くて。本当においしかったです」と話した。

普段は血糖値の上昇で眠くなるのを避けるため、撮影中の昼食はとらないようにしているという。だが今作は食べるシーンが多く「ガツガツ食べちゃって、コロッケだの麦飯だの全部食べるから、お昼過ぎくらいに結構眠くなってました。役だからしょうがないんですけど」と笑った。