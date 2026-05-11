阿部亮平が『SAKAMOTO DAYS』鑑賞を報告！映画館ショットに目黒蓮も反応。仲の良さ伝わるやりとりに「めめあべ平和で良き」「ポップコーンが気になっちゃうめめかわいすぎ」とファン歓喜

【写真＆動画】Snow Man「BANG!!」MV＆オフショット

Snow Manの阿部亮平がInstagramのストーリーズを更新。目黒蓮が主演を務める映画『SAKAMOTO DAYS』を鑑賞したことを報告し、話題を集めている。

■阿部亮平、目黒蓮主演『SAKAMOTO DAYS』を鑑賞

阿部は、映画館で撮影したチケットや阿部自身のアクリルスタンドが写った写真を公開。

ストーリーズには「めめ！観たぞ！！最高楽しすぎた！！！」と興奮気味につづり、目黒のアカウントと映画公式アカウントをメンション。

さらに「劇場で聴く『BANG!!』通称“劇場BANG!!”もめちゃくちゃ良いので、皆様是非！！」と、Snow Manが歌う同作の主題歌「BANG!!」にも触れた。

阿部亮平のストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/sn_ryohei.abe_official/

■目黒蓮も「ありがとう」と反応

その後、目黒も阿部の投稿を自身のInstagramのストーリーズで引用し、「ありがとう これポップコーン？」と反応。

よく見ると阿部の手元には、ストローのささったドリンクや注意書きの記されたポップコーンカップも写っている。

目黒蓮のストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/sn_meguro.ren_official/

仲の良さが伝わるやりとりに、ファンからは「かわいいめめあべ」「ポップコーンが気になっちゃうめめかわいすぎ」「優しいあべちゃん」「めめあべ平和で良き」「アクスタと写真撮るあべちゃんほんと愛おしい」「メンバーの映画を本気で満喫しようとしてて最高」といった声が寄せられている。

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/

■Snow Man「BANG!!」MV

■MVオフショット