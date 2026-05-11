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料理YouTubeチャンネル「にぎりっ娘。nigiricco」が、「【時短弁当】実は寝坊した日にガチで作ってた爆速弁当3選～味に妥協はしません #お弁当作り #時短 #爆速」と題した動画を公開した。寝坊してしまった忙しい朝でも、味に一切の妥協をせず、短時間で作れるお弁当3種のレシピと調理のコツを紹介している。



動画で最初に紹介されたのは「ガリバタライス＆ウインナー丼」。ごはんに調味料を乗せて電子レンジで加熱している間に、フライパンで卵とウインナーを調理する「同時調理で時短」のテクニックを披露。マヨネーズを加えた卵液はふわふわに仕上がり、食欲をそそる一品となっている。



続いては「ちくわマヨチー＆プルプル卵丼弁当」。少量の水を加えてレンジで加熱するだけでしっとりとした卵が完成する。フライパンでは、ちくわをマヨネーズとチーズと共に焼き上げ、香ばしい匂いが漂う。「冷めてもごはんが止まらなくなる」という、お弁当にぴったりの工夫が満載だ。



最後に登場した「時短オムライス」は、具材と調味料をごはんに乗せてレンジで加熱。その間に薄焼き卵を準備する。「バターと粉チーズで深みがすごいんじゃ～」というケチャップライスは、手軽ながらも本格的な味わいを実現している。



いずれも身近な材料でパパッと作れるため、忙しい朝の心強い味方になるだろう。日々の献立のレパートリーに加えてみてはいかがだろうか。



【レシピ】

［ガリバタライス＆ウインナー丼］

・ごはん…200g

・塩こしょう…適量

・バター（マーガリン）…小さじ1

・しょうゆ…小さじ1

・ブラックペッパー…お好みで

・にんにく…少々

・ウインナー…3本

・卵…1個

・マヨネーズ…大さじ1

・砂糖…小さじ1/2

・塩こしょう…少々



［作り方］

1. ウインナーに切り込みを入れる。

2. ボウルに卵、マヨネーズ、砂糖、塩こしょう（少々）を混ぜて卵液を作る。

3. ごはんに塩こしょう（適量）、バター、しょうゆ、ブラックペッパー、にんにくを乗せ、ふんわりラップをして電子レンジ（600W）で1分加熱し、混ぜ合わせる。

4. フライパンに油をひき、卵をさっと炒めて取り出す。同じフライパンでウインナーを焼く。

5. お弁当箱にごはんを詰め、卵とウインナーを乗せる。



［ちくわマヨチー＆プルプル卵丼弁当］

・ごはん…200g

・刻み海苔…適量

・ちくわ…3本

・マヨネーズ…大さじ1＋適量

・ミックスチーズ…約15g

・しょうゆ…小さじ1/3

・卵…1個

・水…大さじ2



［作り方］

1. 小さい耐熱ボウルにラップを敷き、卵と水を入れる。黄身に爪楊枝で10箇所穴を開け、ふんわりラップをして電子レンジ（600W）で1分強加熱し、5分以上置く。

2. ちくわを縦半分に切る。

3. 熱したフライパンにマヨネーズ、チーズ、ちくわを乗せ、マヨネーズを追加して焼く。固まったら裏返し、しょうゆをかける。

4. お弁当箱にごはんを詰め、海苔、ちくわ、卵を乗せる。



［チーズでコク増し 時短オムライス］

・ごはん…200g

・玉ねぎ…1/8個

・ハーフベーコン…2枚

・コンソメ…小さじ1/4

・塩こしょう…適量

・バター（マーガリン）…小さじ1×2

・粉チーズ…大さじ1

・ケチャップ…大さじ2

・卵…1個

・牛乳…大さじ1



［作り方］

1. 玉ねぎをみじん切りにし、ラップ無しで電子レンジ（600W）で1分加熱する。

2. ベーコンを1cm角に切る。卵と牛乳を混ぜる。

3. 加熱した玉ねぎにごはん、ベーコン、コンソメ、塩こしょう、バター（小さじ1）、粉チーズ、ケチャップを入れ、両サイドを開けてラップをし電子レンジ（600W）で2分加熱して混ぜる。

4. フライパンでバター（小さじ1）を溶かし、卵を焼く。

5. お弁当箱にケチャップライスを詰め、卵を乗せる。