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自動車解説者のGocar氏が運営するYouTubeチャンネル「Gocarの新くるま情報」が、「【650km走れる!?】トヨタ本気のBEV第2弾「bZ4Xツーリング」試乗＆内装レビュー｜荷室が想像以上だった…！」と題した動画を公開した。動画では、トヨタのバッテリーEV（BEV）「bZ4Xツーリング」に試乗し、その特徴や実用性を多角的にレビューしている。



Gocar氏はまず、同車のスペックについて解説。「bZ4X」をベースに全長を140mm延長したことで、よりワゴンに近いスタイルへと進化している点に言及した。特に注目すべきは一充電走行距離で、20インチタイヤ装着モデルでもWLTCモードで667km、18インチモデルでは734kmという数値を誇る。Gocar氏も「随分やっぱりすごい進化してるな」と、その電費性能を高く評価した。



実際の試乗では、電気モーターならではの滑らかで力強い走りと、20インチタイヤを感じさせないしなやかな乗り心地を絶賛。一方で、電気自動車における前輪駆動（FWD）の特性として、大トルクによって発進時に前輪が空転しやすい傾向があることを指摘し、荷物を多く積む用途であれば4輪駆動（4WD）モデルを選ぶのも一つの手だと独自の視点を展開した。



さらに、インテリアや荷室の使い勝手も詳細にレビュー。特に荷室は広大で、ゴルフバッグが4つ積載可能な容量を確保している。床下の収納スペースや、ドライヤーなどの家電が使える1500Wのコンセントが装備されている点など、アウトドアやレジャーでの実用性の高さを実演を交えて紹介している。また、冬場の暖房効率を上げる「輻射ヒーター」の装備など、EVならではの工夫にも着目している。



動画の終盤では、補助金を活用した価格のメリットにも触れ、同車が価格以上の価値を持つ魅力的の一台であることを強調した。日常使いから長距離のドライブ、アウトドアまで幅広いシーンで活躍する「bZ4Xツーリング」は、本格的なEVライフを検討するユーザーにとって有力な選択肢となりそうだ。