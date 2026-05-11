ニコン<7731.T>が反落している。前週末８日の取引終了後に発表した２７年３月期の連結業績予想で、売上高７４００億円（前期比９．３％増）、営業利益１００億円（前期１１２４億４８００万円の赤字）、最終利益１００億円（同８６０億８８００万円の赤字）とし営業損益の大幅黒字転換を見込むものの、前週末まで６日続伸していただけにこの日は利益確定売りが優勢となっているようだ。なお、年間配当予想は前期比２０円減の２０円としている。



半導体ＡｒＦドライ及び液浸露光装置やＥＵＶ関連コンポーネントなどの半導体関連ビジネスの拡大を見込むほか、ヘルスケア事業で米国アカデミア分野を中心とした市況回復を予想。また、デジタルマニュファクチャリング事業での販売拡大や為替効果により業績回復を狙う。なお、想定為替レートは１ドル＝１５５円（２６年３月期１５１円）、１ユーロ＝１８０円（同１７５円）としている。



２６年３月期決算は、売上高６７７１億６３００万円（前の期比５．３％減）、営業損益１１２４億４８００万円の赤字（前の期２４億２２００万円の黒字）、最終損益８６０億８８００万円の赤字（同６１億２３００万円の黒字）と営業損益段階から赤字に転落した。精機事業の販売が減少したほか、デジタルマニュファクチャリング事業で固定資産の減損損失を含む一時費用が発生したことや映像事業の製品ミックスの変化などが損益を悪化させた。



出所：MINKABU PRESS