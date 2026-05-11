◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）

第３１回ＮＨＫマイルＣは１０日、東京競馬場の芝１６００メートルを１８頭で争い、１番人気のロデオドライブ（レーン）がアスクイキゴミとの激戦を推定６センチの鼻差で制しＧ１初勝利。３歳マイル王者の座に就いた。管理する辻哲英調教師（４６）＝美浦＝は開業６年目でうれしいＧ１初制覇。「母の日」にピンク帽の８枠からタイトルを手にしたサートゥルナーリア産駒が、ここからさらなる飛躍を遂げる。

あまりにも大きな鼻差だった。アスクイキゴミは道中１１番手から直線の外をしぶとく伸びたが、ゴール前でかわされ２着。レース史上最少キャリアとなる３戦目でのＶをあと一歩で逃した。戸崎は「勝負どころでもたついたけど、エンジンがかかってからはしっかり反応してくれました。この条件が合うと思います」と唇をかんだ。

「（勝ち馬と）２頭とも能力を発揮して、最後は勝負の世界」と爽やかに振り返った藤原調教師。「走りきっているから、（今後は）様子を見てオーナーとも相談していく。まだ３戦目でこれやからね。将来がすごく楽しみ」と激走をたたえた。