歌手の近藤真彦（６１）の離島４カ所を巡るライブツアー「島って行こうぜ！〜おマッチしてます２０２６！〜」が、９日に行われた沖縄・石垣島の石垣市民会館での公演で開幕。集まった約１０００人のファンへ熱いステージを展開し、島を沸騰させた。また、８月２８日の神奈川・鎌倉から始まる新たなツアーの開催も決定。精力的なライブ活動を続けるマッチが、全国１６カ所での大型ツアーで２０２６年を走破する。

マッチ上陸に石垣島が熱狂に包まれた。自身の長いキャリアの中で、同島では初のライブ開催。「初めて僕のコンサートを見る方が多いと思うので、アルバムの曲は１曲も無いです。全部シングル曲！」とスタートの「大将」からヒット曲のオンパレードとなった。

「１曲１曲、心をこめて丁寧にみなさんへ伝えたいと思う」と、集まった約１０００人のファンの大声援を受け、デビュー曲「スニーカーぶる〜す」や「夕焼けの歌」などアンコールを含めた２１曲を熱唱。最後は応募によって集まった約６０人の島民との「ギンギラギンにさりげなく」で激アツの公演を締めくくった。

フィーバーはステージ外にも及んだ。マッチが北海道・中札内産チキンを使用し、“昔ながらの黄色いカレー”にこだわって開発した「ＫＯＮＤＯ ＲＡＣＩＮＧ カレー」を会場で販売。すると、自身がかつて出演したＣＭのコピーのような“ライブも良いけど、カレーもね”とばかりに公演前に完売となった。

４４歳で初めてトライアスロンに挑んだ地が石垣島。それから、プライベートで何度も訪れるなどゆかりの深い場所となった。公演前日に街を歩くと、島民から「頑張って！」のエールも。マッチも「島ならではの温かさを感じた。街中に僕が来ることが知れ渡っていて」と感激しきりだ。

今回の離島ツアーには「島の雰囲気にショーが溶け込めるか。不安もあった」と明かすが「すごく島の人に励まされて自信がついた」と今後の公演へ手応えも得た。

６月の韓国・ソウルでのライブ＆ファンミーティング、７月のバースデー公演を経て、８月２８日から全国１６カ所を巡るツアーも決定だ。「もう来年は、全国の島を回っちゃおうかな！」と、これからもパワフルにファンへ歌声を届けていく。