便秘の期間が6ヶ月を超えると何が起こるのか

猫の便秘は多くの飼い主が経験する一般的な問題ですが、症状が6ヶ月以上続く場合、単なる便秘ではなく巨大結腸症という不可逆的な病態に進行している可能性が高くなります。

研究によれば、6ヶ月以上症状が続いた猫の94.4%が内科的治療に反応せず、最終的に外科手術が必要になった一方で、便秘症状が出てからの期間がまだ6ヶ月未満の猫では66.67%が投薬や食事療法などの内科的管理で改善しました。この違いは、便秘の期間が治療方針を決定する上で極めて重要な指標となることを示しています。

実際の症例では、中年のオス猫に多く発症する傾向があり、体重は正常範囲内であっても発症するケースは少なくありません。飼い主が「少し便が出にくいだけ」と思っている間に、大腸内では取り返しのつかない組織変化が進行している可能性もあるということです。

レントゲン検査で見える「危険な数値」とは

巨大結腸症の診断において、レントゲン検査は最も重要な検査の一つです。健康な猫では結腸の最大直径と第5腰椎の長さはほぼ同じですが、巨大結腸症の猫では結腸の直径が1.77倍以上に達します。

特に注目すべきは、症状の持続期間によってこの数値が変化する点です。研究では、6ヶ月未満の猫では比率が平均1.67だったのに対し、6ヶ月以上の猫では1.98まで上昇していました。この数値の上昇は、単に便が溜まっているだけでなく、結腸そのものが構造的に拡張し、元に戻らない状態になっていることを意味します。

診断基準の一つの指標として、この比率が1.48を超える場合は巨大結腸症と判断され、1.28未満であれば正常範囲とされています。つまり、1.48という数値が、内科的治療で管理できる可能性がある段階と、外科手術を検討すべき段階を分ける重要な境界線となるのです。

レントゲン検査は非侵襲的で比較的安価な検査方法であり、定期的な健康診断の際に実施することで、早期発見につながります。愛猫に排便困難の兆候が見られたら、速やかに獣医師の診察を受け、適切な画像診断を行うことが重要です。

治療の選択肢とその現実的な成果

巨大結腸症の治療は、症状の持続期間によって大きく異なるアプローチが必要です。

内科的治療には、浣腸、便軟化剤、用手的な便の除去、そして結腸の運動を促進する薬剤の投与などが含まれます。研究では、すべての猫に対してまず内科的治療が試みられ、補液・点滴療法と食事療法も併用されました。しかし、前述のとおり、6ヶ月以上症状が続いた猫では内科的治療の成功率は著しく低くなります。

外科的治療として実施される結腸亜全摘出術では、多施設研究において166匹の猫を対象とした調査で、手術後の生存期間の中央値に到達せず、長期生存が可能であることが示されました。ただし、術後10日以内の死亡率は5.6%、長期的には14%の猫が巨大結腸症関連の原因で死亡または安楽死となりました。

術後の便秘再発率は32%と決して低くありませんが、再発した猫の大部分は内科的管理で症状をコントロールできました。興味深いことに、特定のプロバイオティクス製剤（整腸剤の一つ）を90日間投与した研究では、臨床症状と組織学的検査所見の両方で有意な改善が認められました。

治療の選択においては、早期発見・早期治療が最も重要です。便秘の症状が2週間以上続く場合は、獣医師の診察を受けることをお勧めします。

まとめ

猫の便秘は6ヶ月を境に不可逆的な病態へ進行します。レントゲン検査による結腸径の評価と、症状の持続期間を考慮した適切な治療選択が、愛猫の予後を大きく左右します。早期発見・早期治療が何よりも重要です。

(獣医師提供：大西 一輝)