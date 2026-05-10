にぎりっ娘。直伝！「最強の1品弁当」豚肉×キャベツ×卵で作る大満足のお弁当
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「にぎりっ娘。nigiricco」が、「【材料3つ】炒めるだけで最高に美味しい！朝の10分を救う「最強の1品弁当」レシピ」と題した動画を公開した。忙しい朝でも手軽に作れる、豚肉、キャベツ、卵を使った大満足のお弁当レシピを紹介している。
動画では、ご飯によく合うピリ辛味の炒め物の作り方を解説。まずは下準備として、キャベツを食べやすい大きさにカットし、豚こま肉には塩こしょうと片栗粉をまぶしておく。片栗粉をまぶすことで「このひと手間で、冷めても柔らかく」「タレもしっかり絡むんだよ！」と、お弁当ならではの工夫が明かされた。また、この工程は「前日準備しておいてもOK！」とアドバイスしている。
調理では、先に炒り卵を作って一度取り出しておくのがポイント。同じフライパンにおろしにんにくと豆板醤を入れて豚肉を炒め、キャベツを投入したら豚肉を上に乗せる。酒を加えてフタをし、1分ほど蒸し焼きにすることで手早く火を通していく。オイスターソースなどの調味料を絡め、最後に卵を戻し入れたら完成だ。
お弁当箱に詰める際は、「汁や油を吸わせるためにごはんを敷いてます」とコツを伝授。「このタレが染みたごはんが美味しいのよね～」と、食欲をそそる仕上がりとなった。動画の後半では、お弁当のお供にぴったりな「味噌玉」の作り方も紹介されている。
忙しい朝の救世主となる「最強の1品弁当」。ご飯が止まらなくなる絶品のピリ辛炒めを、ぜひ明日のお弁当に取り入れてみてはいかがだろうか。
【レシピ】
［材料］
・豚こま肉 150g
・キャベツ 150g
・卵 1個
・塩こしょう 適量
・片栗粉 適量
・酒 大さじ1
・米油（またはサラダ油） 適量
（卵液）
・砂糖 小さじ1/2
・塩 ひとつまみ
・水 大さじ1
（調味料）
・おろしにんにく 小さじ1/2
・豆板醤 小さじ1（お好みで調整）
・鶏ガラスープの素 小さじ1/4
・みりん 大さじ1
・オイスターソース 大さじ1
・砂糖 小さじ1/2
・しょうゆ 小さじ1/2
［作り方］
1. キャベツは手でちぎるか、包丁で食べやすい大きさにカットする。
2. 豚こま肉に塩こしょうを振り、片栗粉を適量まぶしておく。
3. ボウルに卵を割り入れ、砂糖、塩、水を加えて混ぜ合わせ、卵液を作る。
4. フライパンに油を引き、卵液を一気に流し入れて炒り卵を作り、一度取り出しておく。
5. 同じフライパンに油をひき、おろしにんにくと豆板醤を入れてなじませる。
6. 豚肉を入れてほぐしながら1～2分炒める。
7. フライパンの半分にスペースを空けてキャベツを入れ、豚肉をキャベツの上に乗せたら酒を加える。
8. フタをして1分ほど蒸し焼きにする。
9. 豚肉にしっかり火が入ったら、鶏ガラスープの素、みりん、オイスターソース、砂糖、しょうゆを加えて炒め合わせる。
10. 最後に炒り卵を戻し入れ、軽く混ぜ合わせたら完成。
動画では、ご飯によく合うピリ辛味の炒め物の作り方を解説。まずは下準備として、キャベツを食べやすい大きさにカットし、豚こま肉には塩こしょうと片栗粉をまぶしておく。片栗粉をまぶすことで「このひと手間で、冷めても柔らかく」「タレもしっかり絡むんだよ！」と、お弁当ならではの工夫が明かされた。また、この工程は「前日準備しておいてもOK！」とアドバイスしている。
調理では、先に炒り卵を作って一度取り出しておくのがポイント。同じフライパンにおろしにんにくと豆板醤を入れて豚肉を炒め、キャベツを投入したら豚肉を上に乗せる。酒を加えてフタをし、1分ほど蒸し焼きにすることで手早く火を通していく。オイスターソースなどの調味料を絡め、最後に卵を戻し入れたら完成だ。
お弁当箱に詰める際は、「汁や油を吸わせるためにごはんを敷いてます」とコツを伝授。「このタレが染みたごはんが美味しいのよね～」と、食欲をそそる仕上がりとなった。動画の後半では、お弁当のお供にぴったりな「味噌玉」の作り方も紹介されている。
忙しい朝の救世主となる「最強の1品弁当」。ご飯が止まらなくなる絶品のピリ辛炒めを、ぜひ明日のお弁当に取り入れてみてはいかがだろうか。
【レシピ】
［材料］
・豚こま肉 150g
・キャベツ 150g
・卵 1個
・塩こしょう 適量
・片栗粉 適量
・酒 大さじ1
・米油（またはサラダ油） 適量
（卵液）
・砂糖 小さじ1/2
・塩 ひとつまみ
・水 大さじ1
（調味料）
・おろしにんにく 小さじ1/2
・豆板醤 小さじ1（お好みで調整）
・鶏ガラスープの素 小さじ1/4
・みりん 大さじ1
・オイスターソース 大さじ1
・砂糖 小さじ1/2
・しょうゆ 小さじ1/2
［作り方］
1. キャベツは手でちぎるか、包丁で食べやすい大きさにカットする。
2. 豚こま肉に塩こしょうを振り、片栗粉を適量まぶしておく。
3. ボウルに卵を割り入れ、砂糖、塩、水を加えて混ぜ合わせ、卵液を作る。
4. フライパンに油を引き、卵液を一気に流し入れて炒り卵を作り、一度取り出しておく。
5. 同じフライパンに油をひき、おろしにんにくと豆板醤を入れてなじませる。
6. 豚肉を入れてほぐしながら1～2分炒める。
7. フライパンの半分にスペースを空けてキャベツを入れ、豚肉をキャベツの上に乗せたら酒を加える。
8. フタをして1分ほど蒸し焼きにする。
9. 豚肉にしっかり火が入ったら、鶏ガラスープの素、みりん、オイスターソース、砂糖、しょうゆを加えて炒め合わせる。
10. 最後に炒り卵を戻し入れ、軽く混ぜ合わせたら完成。
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