◆陸上 木南記念 （１０日、大阪・ヤンマースタジアム長居）

女子１００メートル障害決勝で日本記録保持者の福部真子（日本建設工業）は１２秒９０（向かい風０・５メートル）で今季初優勝した。

決勝は、４レーンに入り、同じ世界選手権代表だった中島ひとみ（長谷川体育施設）が５レーン。一騎打ちとなったものの、スタートから飛び出し、スムーズに加速すると一度も先頭を譲らずトップでゴールした。２位には中島が入った。

それでも表情は晴れない。タイムに関しては「予選（１３秒２３）走った感じは１２秒台は厳しいかなと思っていたので、思っていた以上のタイムではありますね」と話しながらも、「スタートからの勢いがゴールまで落ちなかったことは良かったと思うけど、手応えが感じられない。ふんという感じで終わってしまった」と振り返る。

２０２４年秋にリンパ節の痛みや高熱が出る原因不明の「菊池病」を発症した。練習ができない日々が続くなど体調不良と闘いながらも昨秋の東京世界陸上代表切符を手にし、準決勝にまで進出してみせた。

今冬は多少の熱が出ることもあったが、大きなアクシデントもなく練習を積めている。２月には結婚も発表し、公私ともに充実して今季を迎えている。手応えを感じられず試行錯誤を繰り返すのは上を目指しているからこそ。目標の名古屋・アジア大会に向けてここから上げていく。