6日のメーン11Rでは兵庫チャンピオンシップ（Jpn2・ダート1400メートル）が行われ、戸崎圭太（JRA）騎乗の1番人気サトノボヤージュ（牡3＝田中博、父イントゥミスチーフ）が人気に応えた。

まずまずのスタートから、道中は逃げたエコロレーヴ（牡3＝森秀、父ティズザロー）の3番手を追走。一時は6〜7馬身の開きがあったが、3コーナー付近から早めに仕掛けた。4コーナーの立ち上がりではトウカイマシェリ（牝3＝高柳、父ドレフォン）に内をすくわれ、いったんはかわされるも追い比べに持ち込むと、最後は1/2馬身差で振り切った。

結果的に2月のサウジダービーへ遠征した2頭のワンツーで決着。海外帰りの調整の難しさをはねのけた。中間には爪のトラブルがあり、追い切りも想定より2〜3本少ない中での出走。指揮官は「使っていいかの判断がすごく難しかったが、この子の底力を信じて判断しました」と、結果で正解を証明してみせた。このレースまでデビューから7走連続で連対していたスマートジュリアス（牡3＝中村、父モズアスコット）や、大井で2歳オープン重賞のハイセイコー記念を制したゼーロス（牡3＝荒山、父ダノンレジェンド）ら強敵を破っての勝利。鞍上の名言を借りれば、ベリーベリーバリュアブル（価値のある）な重賞初制覇だった。