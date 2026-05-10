「今日好き」榊原樹里（じゅり）美肌際立つシースルートップス姿「色気が増してます」「大人っぽい」の声
【モデルプレス＝2026/05/10】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた榊原樹里（さかきばら・じゅり）が5月9日までに自身のInstagramを更新。夜の街角でのショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出身19歳美女「ドキッとした」素肌透けるシースルーコーデ
榊原は「きょーもいちにちシアワセでした。」とつづり、夜の街角での写真を複数枚投稿。大きな花柄がプリントされたシアー素材の長袖トップスに薄い色のデニムパンツを合わせたカジュアルなコーディネートを披露した。シースルートップスからは美しい肌や綺麗なデコルテラインが映えている。
この投稿に「大人っぽいですね」「ドキッとした」「色気が増してます」「シルエットが美しい」「バラのプリントが素敵」「可愛すぎ」「ウエスト細すぎます」など反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追かけた、恋愛リアリティーショー。榊原は「卒業編2025inソウル」「卒業編2025inシンガポール」などに参加していた。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」出身19歳美女「ドキッとした」素肌透けるシースルーコーデ
◆榊原樹里、シースルートップスから美肌際立つ
榊原は「きょーもいちにちシアワセでした。」とつづり、夜の街角での写真を複数枚投稿。大きな花柄がプリントされたシアー素材の長袖トップスに薄い色のデニムパンツを合わせたカジュアルなコーディネートを披露した。シースルートップスからは美しい肌や綺麗なデコルテラインが映えている。
◆榊原樹里の投稿に反響
この投稿に「大人っぽいですね」「ドキッとした」「色気が増してます」「シルエットが美しい」「バラのプリントが素敵」「可愛すぎ」「ウエスト細すぎます」など反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追かけた、恋愛リアリティーショー。榊原は「卒業編2025inソウル」「卒業編2025inシンガポール」などに参加していた。（modelpress編集部）
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