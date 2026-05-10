[5.10 J2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥° EAST-AÂè16Àá](¥×¥é¥¹¥¿)

¢¨14:00³«»Ï

¼ç¿³:ÌîËÙ·ËÍ¤

<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>

[¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í]

ÀèÈ¯

GK 13 ÂçÀ¾¾¡ù¦

DF 2 Ê¿¾¾¹Ò

DF 3 ß·ÅÄÍºÂç

DF 11 Àã¹¾Íª¿Í

MF 5 °ðÀÑÂç²ð

MF 8 ²»ÀôæÆâÃ

MF 28 ÅÄÃæÍãºã

MF 34 ¹âµÈÀµ¿¿

MF 80 ±ÊÅÄ°ì¿¿

FW 7 º´Æ£ÊË

FW 10 ß·¾åÎµÆó

¹µ¤¨

GK 25 Ã«¸ýÍµ²ð

DF 4 ÎëÌÚ¿µÇ·²ð

DF 22 ËÜÂ¿¹¯ÂÀÏº

MF 16 Å­ÌÚ¿ðÀ¸

MF 24 ·ªß·Î¦

MF 26 ¹â¶¶¹ÌÊ¿

FW 9 ¹âÈøÎ®À±

FW 30 °æÇÈÍ¦ÂÀ

FW 99 ÃæÌîÀ¿Ìé

´ÆÆÄ

¹â¶¶Í¦µÆ

[¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ]

ÀèÈ¯

GK 33 ÎÓ¾´ÍÎ

DF 5 ¿ûÅÄ¿¿·¼

DF 19 ¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥â¥é¥¨¥¹

DF 44 °æ¾å»í²»

MF 8 ÉðÅÄ±Ñ¼÷

MF 10 ³ùÅÄÂçÌ´

MF 14 ÁêÎÉÎµÇ·²ð

MF 22 ¹âÅÄÌºÂÁ

MF 37 ¿ù»³ÍÔ·ú

FW 7 ¹ÓÌÚ½ÙÂÀ

FW 20 ÃæÅÄÍ­Í´

¹µ¤¨

GK 1 ËÙÅÄÂçÚö

DF 2 ¸Þ½½ÍòÀ»¸Ê

DF 3 ±ü»³À¯¹¬

DF 42 ÀÐ°æÈ»ÂÀ

MF 6 ¾¾°æÏ¡Ç·

MF 15 ÆîÁÏÂÀ

MF 26 ²£»³ñ¥Âç

MF 27 ´äÞ¼¹°¿Í

FW 18 ÇßÌÚÍã

´ÆÆÄ

¿¹»³²ÂÏº