「陸上・木南道孝記念」（１０日、ヤンマースタジアム長居）

男子１００メートル予選で東京五輪代表の小池祐貴（３０）＝住友電工＝は１組（追い風０・５メートル）に出場し、１０秒４２で３着となり、上位８人による決勝進出を逃した。小池は昨年の大会で１０秒０９をマークし２連覇がかかっていた。

小池はスタートは悪くなかったものの、中盤から伸びを欠いた。「体の調子は悪くないけど、思ったより顔を上げてから走れなかった。うーん、と思いながらゴールをしていた。着順を見ながら走れば良かった」と振り返った。

９日に自身のインスタグラムで、ヴァイオリニストの高松亜衣さん（２７）と結婚したことを発表。発表後、初めてのレースだった。「プライベートと仕事は２人とも分けるタイプ。お互いの分野のことをまったく知らない。今回（公表した）件も一緒になって考えて、スケジュール的に出せる最短のところで出した。撮影など、ぼくの疎いところはしっかりやってくれる。そこも得意分野で分担して、それぞれやっている」と明かした。

高松さんからは「たぶん取材で聞かれるし、具体的な話は恥ずかしいからやめて、と言われている」とした上で、本日のレースに向けては「いってらっしゃいみたいな」と送り出されたという。「向こうはずっと本番があるみたいな仕事なので。それと同じ感覚で捉えるなら、仕事に行ってくるみたいな。温度感はそれぞれ違うけど、向こうは出張に行って帰ってくるぐらいの感覚だと思う。向こうの方が全然忙しい」と話した。

２０１９年に９秒９８をマークした。９秒台への再突入が期待される今季。目標については「どこの大会というよりは、レースプランなりを確立しようということをテーマにやっている。スパイク選びとか。ただ、日本選手権（６月１２〜１４、瑞穂）がトライアルなので、いろいろとトライしようという感じ」と掲げた。