女優の新川優愛（32）が10日、TBSの情報番組「上田晋也のサンデーQ」（日曜前11・35）に出演。磐越自動車道で新潟市の北越高の男子生徒1人が死亡したマイクロバス事故について言及した。

事故を巡っては、新潟県五泉市のバス運行会社「蒲原鉄道」と、バスの手配を依頼した北越高側と主張が食い違いが出ている。

食い違いは、主に（1）レンタカーの手配、（2）運転手の紹介、（3）報酬の支払いだ。蒲原鉄道は事故が起きた6日夜に開いた会見で（1）について、依頼した同校男子ソフトテニス部顧問から「費用を抑えるため貸し切りバスではなくレンタカーで」と連絡があったと説明。一方、北越高は7日夜の会見で「そういう発言はしていない」と否定した。（2）について蒲原鉄道は「ドライバーも紹介してほしいと言われた」、北越高は「依頼していない」。（3）は蒲原鉄道は「車、運転手の手配の手数料はない」としたが北越高は「遠征終了後に蒲原鉄道に支払う」とした。

新川は「ドライバーさんの体調チェックは？」と疑問を呈し、「私は自分の旦那さんはマイクロバスを運転してドライバーさんなんですけども、毎朝、撮影に行く時には体温のチェックだったり、アルコール、血圧、呼気とか、何時間寝たか、あと前日マイクロバスを降りてから今出発するまで何時間空いてるかとか、細かいチェックをしてから出発する。そういうチェックはちゃんとしていたのか」と疑問点を口にした。

その上で「そう思うと、もうちょっとしっかりしているところ、ちゃんと運営する上で、チェックをしてくれるところに、もし自分の子供がこの先、部活とかに入るんだったら、そういうところにお願いしたいなって。やっぱり不安ですよね」と率直な思いを話した。

新川は2019年に9歳年上のロケバス運転手の男性との結婚を発表。23年に第1子を出産している。