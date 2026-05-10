『ハイキュー!!』るかっぷに「澤村大地」と「菅原孝支」がセットで登場
メガハウスは、『ハイキュー!!』より「るかっぷ ハイキュー!! 澤村大地/菅原孝支 セット【限定座布団付き】」(8,470円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年11月発送予定。
2026年11月発送予定「るかっぷ ハイキュー!! 澤村大地/菅原孝支 セット【限定座布団付き】」(8,470円)
見上げる見守る「るかっぷ」シリーズに、『ハイキュー!!』より「澤村大地」と「菅原孝支」がセットで登場。
るかっぷは「look up」を元にした造語で、見上げ＆おすわりポーズが特長のフィギュアシリーズ。デスクの上などに飾ったとき、通常のフィギュアと比べて目が合いやすくなっている。
なお、“限定オリジナルミニ座布団”が付属するのは、プレミアムバンダイ限定となっている。
(C)古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会
2026年11月発送予定「るかっぷ ハイキュー!! 澤村大地/菅原孝支 セット【限定座布団付き】」(8,470円)
見上げる見守る「るかっぷ」シリーズに、『ハイキュー!!』より「澤村大地」と「菅原孝支」がセットで登場。
るかっぷは「look up」を元にした造語で、見上げ＆おすわりポーズが特長のフィギュアシリーズ。デスクの上などに飾ったとき、通常のフィギュアと比べて目が合いやすくなっている。
なお、“限定オリジナルミニ座布団”が付属するのは、プレミアムバンダイ限定となっている。
(C)古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会