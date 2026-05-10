NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」で鮮烈な印象を残した俳優・池内万作が8日までに自身のインスタグラムを更新し、音楽家の妻・本田みちよと結婚10周年を迎えたことを報告した。



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3日に放送された「小谷城落城」で、朝倉義景(鶴見辰吾)の重臣・朝倉景鏡を演じた池内。一乗谷が信長の手に渡るくらいなら自らの手で焼き落とそうとする義景を、背後から一刀両断にすると、文字通り首が飛び、その首級を持ち降伏するという鮮烈なシーンを演じ、SNSでも話題になった。



その強烈放送回の翌日、「俳優 池内万作 × 音楽家 本田みちよ 結婚10周年を迎えました」10本の赤い薔薇の花束を持ち、2人でハートマークを作り、とびっきりの笑顔を見せた。「いわゆる“Sweet 10 Diamond”の代わりに、音楽が好きな私たちらしく Sweet 10 Prophetを。選んだのは、Sequential Prophet―10」とダイヤモンドの代わりにシンセサイザーを購入したことを報告した。



23年に「双極性障害」と「全般性不安障害」であることを告白しており、「この10年いろんなことがあったけど、結局ふたりとも、音楽に戻ってくるんよね」と池内。「これからもそれぞれの人生を大切にしながら、一緒に音や旅を楽しんでいけたらと思います」とつづった。夫妻はたびたび2ショットを披露し、一緒に音楽活動をしたりと、仲睦まじい様子を見せている。



池内の父は「マルサの女」「お葬式」などで知られる映画監督の故伊丹十三さん。母は「お葬式」で日本アカデミー賞最優秀主演女優賞を受賞し、伊丹作品のほとんどで主演した女優の宮本信子。父方の祖父は戦前に映画監督として活躍した伊丹万作さん、叔父はノーベル賞作家の大江健三郎さん(伊丹さんの妹と結婚)という家系となっている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）