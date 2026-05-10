日本代表は“2連覇王者”カタール、タイ、インドネシアと同組に!! 27年アジア杯の組合せ決定
アジアサッカー連盟(AFC)は9日、来年1月7日から2月5日にかけて行われるAFCアジアカップの組み合わせ抽選会を行った。2011年大会以来3大会ぶり5回目の優勝を狙う日本代表はグループリーグで連覇中のカタール、タイ、インドネシアと同じF組に入った。
日本は11日の大会初戦でインドネシアと対戦した後、16日の第2戦でタイ、20日の最終節でカタールと戦う。日本が入るF組は首位でグループリーグを突破した場合、24日の決勝トーナメント1回戦(ラウンド16)でE組2位と対戦。F組2位通過の場合はB組2位との対戦となる。
4年に一度のアジア杯は北中米W杯から半年後の開催。大会には24か国が参加し、各組4か国ずつ総当たりでグループリーグを行った後、各組の2位以上と各組3位の上位4チームが決勝トーナメントに進む。
大会史上最多4度のアジア制覇を誇る日本代表は2011年大会を最後に優勝から遠ざかっており、4大会ぶりの頂点を目指す。
グループリーグの組み合わせは以下のとおり。(カッコ内はFIFAランキング)
▼A組
サウジアラビア(61、開催国)
クウェート(134)
オマーン(79)
パレスチナ(95)
▼B組
ウズベキスタン(50)
バーレーン(91)
北朝鮮(118)
ヨルダン(63)
▼C組
イラン(21)
シリア(84)
キルギス(107)
中国(94)
▼D組
オーストラリア(27)
タジキスタン(103)
イラク(57)
シンガポール(147)
▼E組
韓国(25)
UAE(68)
ベトナム(99)
レバノン(108)またはイエメン(149)
▼F組
日本(18)
カタール(55)
タイ(93)
インドネシア(122)
日本は11日の大会初戦でインドネシアと対戦した後、16日の第2戦でタイ、20日の最終節でカタールと戦う。日本が入るF組は首位でグループリーグを突破した場合、24日の決勝トーナメント1回戦(ラウンド16)でE組2位と対戦。F組2位通過の場合はB組2位との対戦となる。
大会史上最多4度のアジア制覇を誇る日本代表は2011年大会を最後に優勝から遠ざかっており、4大会ぶりの頂点を目指す。
グループリーグの組み合わせは以下のとおり。(カッコ内はFIFAランキング)
▼A組
サウジアラビア(61、開催国)
クウェート(134)
オマーン(79)
パレスチナ(95)
▼B組
ウズベキスタン(50)
バーレーン(91)
北朝鮮(118)
ヨルダン(63)
▼C組
イラン(21)
シリア(84)
キルギス(107)
中国(94)
▼D組
オーストラリア(27)
タジキスタン(103)
イラク(57)
シンガポール(147)
▼E組
韓国(25)
UAE(68)
ベトナム(99)
レバノン(108)またはイエメン(149)
▼F組
日本(18)
カタール(55)
タイ(93)
インドネシア(122)