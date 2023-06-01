【Melterna Girl - メタ子】 2027年2月 発売予定 価格：28,490円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

Wonderful Worksより、2027年2月に発売予定の1/7スケールフィギュア「Melterna Girl - メタ子」。こちらは、イラストレーターのねこめたる氏による同人誌「THE META」より、オリジナルキャラクターの「メタ子」を立体化したものだ。

このメタ子は、ねこめたる氏が可愛さとオシャレを追求したキャラクターで、白と黒のツートンヘアに猫耳、ストリート感のある衣装、そして大きく動きのあるポージングなど個性的な見た目に仕上がっているところも魅力だ。

フィギュアの素材はPVCで、全高は約230mmだ

元気いっぱいの表情をした、こちらのメタ子。大きく開いた口元からは鋭い八重歯がのぞいており、小悪魔っぽい表情になっているほか、左右で目の色が異なるオッドアイになっているところも彼女の特徴のひとつである。ツートンカラーの髪と合わせて、こちらも個性的だ。

頭にはもふもふとした猫耳が付けられており、さらにサングラスを身につけているところもかわいらしい。白と黒に分かれた髪は左右で束ねられており、まるで頭にボンボンを付けたかのようなボリューム感のあるスタイルになっている。

元気いっぱいの笑顔だ

頭の上も賑やかである

ツートンヘアとオッドアイが彼女のトレードマークだ

メタ子が身につけている衣装は、スポーティーさを追求したようなデザインだ。そこに、丈の短いジャケットを羽織っている。こちらも左右異なる見た目になっており、左腕側はクリアパーツを使用して透明感のある素材を再現している。

胸元はボリューム感たっぷりだ

お腹周りは露出度が高めだ

尻尾にもアクセサリーが付けられている

下半身部分はショートパンツを穿いており、こちらもチェーンなど小物がいろいろと取り付けられている。そこから白い脚がスラリと伸びているところも目を引く。足元は赤と白を基調にしたスニーカーで、存在感のあるデザインになっている。

パンツ部分も体に密着している

太ももに黒いバンドが付けられている

足元のシューズも個性的だ

こちらの「Melterna Girl - メタ子」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中の彩色サンプルだ。予約の受付は6月24日までとなっており、まだまだ余裕がある。その前に実物をチェックしておきたいという人は、近くを訪れた際にお店で実物もチェックしてみよう！

【フォトギャラリー】

(C)ねこめたる