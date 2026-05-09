元人気セクシー女優で歌手、タレントの希島あいり（37）が9日夜、Xを更新。所属事務所退所と「表舞台から離れる」ことを発表した。「引退」という言葉は使っていないが、事実上芸能活動を辞めるとみられる。

希島は「【重大発表】応援してくださっている皆様へ... 私、希島あいりは、この度、長年お世話になった事務所を退所し、それと同時に、表舞台からも離れる決断をしました」と書き出した。

そして「右も左も分からなかった頃から、長い時間をかけて歩んできたこの場所。楽しいこと、幸せなことばかりじゃなく、苦しくて、悔しくて、涙が止まらなかった日や何度も立ち止まりそうになった日もありました。それでもここまで歩いてこられたのは、いつも支えてくれたファンの皆さん、共に走ってくれたスタッフの皆さん、そして沢山の仲間たちがいてくれたからです。この世界で、私は本当に沢山のことに挑戦させていただき、夢のような景色を見せてもらい、沢山の愛を知って、沢山の出会いに恵まれました。気づけば、『希島あいり』という存在は、私に生きる意味を教えてくれました。弱くて泣いてばかりだった私を、何度も強くしてくれました。誰かに必要としてもらえること、誰かを笑顔にできること、誰かの人生の一部になれること、その全部が、私をここまで生かしてくれました」と思いをつづった。

その上で「だからこそ、この決断は簡単なものではありませんでした。でも今は、この機会に一度立ち止まって、私自身のこれからの人生を、ちゃんと考えてみたいと思っています。これから先、新しい道で、自分が本当にやりたいことを探しながら、また一歩ずつ歩いていきたいです。寂しさがないと言ったら嘘になるけれど、皆さんと過ごした時間は、私の人生の宝物です」とし、「出会ってくれて、愛してくれて、歌っている希島あいりも好きでいてくれて、本当にありがとうございました」としめくくった。

希島は2012年に恵比寿マスカッツに加入。13年にセクシー女優デビューした。歌手としても15年にデビューシングルを発売。映画主演をしたり、ワンマンライブ開催、グラビアなどマルチに活躍した。20年には恵比寿マスカッツに再加入。23年には著書「彼女のリアルドラマチックじゃないなんて知ってた希島あいりの恋とセックス」を発売。昨年8月、セクシー女優を卒業。その後も歌手、タレントとして幅広く芸能活動を続けていた。Xのフォロワー数は9日夜現在135万超を誇っている。