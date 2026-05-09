◆ラグビーリーグワン１部 ▽第１８節 埼玉４５―０ＢＬ東京（９日・熊谷ラグビー場）

レギュラーシーズン（ＲＳ）最終節が行われ、２位の埼玉は同６位のＢＬ東京に４５―０で勝利。今季を１６勝２敗で終え、プレーオフ準決勝（３０〜３１日、秩父宮）から戦う２位以上が確定した。主将のフッカー坂手淳史は「１年間１８試合頑張ってきた順位。みんなの努力が順位として現れてうれしい。昨シーズンは準決勝で負けた。ここからの戦いが重要」と先を見据えた。

電光石火の攻撃だった。キックオフから敵陣でボールを確保すると、トライエリアまで約４０メートルの位置でボールを受けたＣＴＢ長田智希（２６）が、守り３人をかわしてトライ。開始わずか２０秒で先制した。「（人生）最速ですね。チームに勢いを与えられてよかった」。後半３０分には、自陣トライエリア前の攻防からこぼれたボールを拾い、約１００メートルを走りきってトライ。終盤の激走に顔をゆがめながら走りきったが「本当にきつかった。（ＢＬ東京の）リーチさんがめちゃくちゃ追いかけて来てたので。『追いかけてくるな』と思った」と、大粒の汗をぬぐった。

今季の主戦場はＷＴＢ。チーム事情もあり、本職でもあるＣＴＢでの起用となった。「ウイングで出る試合も、１２番（センター）の準備もしてる」と怠らない。この試合で約２か月ぶりの先発となった１３番の谷山隼大（２４）とのコンビネーションも「よくしゃべりながらプレーしてる」と、質の高さを見せた。１日の浦安戦は最終盤で逆転され今季２敗目を喫したが、ホームでの最終戦で快勝。４季ぶりの優勝へ勢いに乗った。