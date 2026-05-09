米コロラド州デンバーにあるフロンティア航空の本社/Michael Ciaglo/Bloomberg/Getty Images

（CNN）米フロンティア航空の旅客機が8日夜遅く、デンバー国際空港の滑走路で歩行者と衝突し、離陸を中止したと報告した。同社の広報担当者がCNNに明らかにした。

フロンティア航空の発表によると、当該のエアバスA321型機4345便はデンバー発ロサンゼルス行きで、乗客224人と乗員7人が搭乗していた。出発予定時刻は現地時間午後10時39分だった。

同社は、「離陸中に滑走路上の歩行者と衝突したとの報告があった」と述べ、「機内に煙が発生したとの報告を受け、パイロットは離陸を中止した。乗客は安全確保のため、脱出用スライドを使って無事に避難した」としている。

デンバー空港は、フロンティア航空機が「歩行者との衝突」を報告したのは、現地時間午後11時19分前後だったと発表した。同空港は9日未明の声明で、一時エンジン火災が発生したものの、デンバー消防署によって速やかに消火されたと発表した。

空港によると、緊急対応チームが現場に駆けつけ、乗客はターミナルへ避難した。

CNNは、詳細についてデンバー消防署とデンバー保安官事務所に問い合わせている。

航空無線サイト「ATC.com」で公開された航空管制音声には、フロンティア航空のパイロットが管制官に「誰かにぶつかった」と伝える瞬間が記録されている。数秒後、管制官は緊急車両が出動していると伝えた。「滑走路を人が歩いていた」とパイロットの声が聞こえる。

音声によるとパイロットは管制官に対し、機内には231人の乗客と2万1000ポンド（約9.5トン）以上の燃料が搭載されていると伝えた。

航空機追跡サイトの「フライトレーダー24」のデータによると、フロンティア航空の機体は現地時間午後11時15分前後の時点で、時速約235キロにまで加速。その直後に離陸を中止した。

フロンティア航空は「空港およびその他の安全当局と連携し、この事故について調査を進め、さらなる情報を収集していく」とした上で、今回の事案への「深い悲しみ」を表明した。当該の滑走路は調査が行われる間閉鎖されるとしている。