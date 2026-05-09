巨人の田中将大投手（３７）は９日の中日戦（バンテリン）に先発し、５回５安打４失点（自責１）で降板。日米通算２０４勝目はお預けとなった。

自らのミスでリズムを崩した。田中将は初回から無失点に抑えるも、続く２回には一死満塁から田中に先制適時打を浴びて１点を献上。０―１で迎えた５回に一死三塁からカリステの三ゴロで三塁走者・田中を挟殺プレーに持ち込むも、三塁に追いながら送球した際に走者と接触。このプレーで「走塁妨害」を取られ、２点目を失った。その後、二死二塁から村松と細川に連続タイムリーを浴びて一挙４失点。右腕はマウンド上で呆然としていた。

試合後には「ちょっと慎重になりすぎたなという部分もありました」と語りつつも「５回のところで複数失点してしまったので、なんとか１点を失っても最少失点で切り抜けたかったなというのが一番ですね」と自身のミスが絡んだ５回でのプレーを悔やんだ。

杉内俊哉投手チーフコーチ（４５）は、背番号１１の「走塁妨害」について言及。「難しいですけれどね…」と呟くも、「もう１回投手陣にその辺を再確認しておきます」と口にした。