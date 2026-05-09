◆卓球 世界選手権団体戦 第１２日（９日、英ロンドン）

３戦先勝方式で争う決勝トーナメント（Ｔ）の準決勝で、５５年ぶりの金メダルに挑む世界チームランク２位の日本女子は、同４位のドイツと激突。日本のオーダーは第１試合から早田ひな、張本美和、橋本帆乃香が入った。第４試合に張本美和、第５試合に早田ひなが回る。

張本美和（木下グループ）

早田ひな（日本生命）

橋本帆乃香（デンソー）

長崎美柚（木下グループ）

面手凛（日本生命）

予選から無傷の６連勝と盤石な勝ち上がりを見せる。決勝Ｔの３試合は、ここまでクロアチア、ルクセンブルク、この日のウクライナに１試合も落とさず、１４年から６大会連続のメダルを確定させた。難敵・ドイツとは３日のリーグ戦では３―１で勝っているが、シングルス世界ランク９位に躍進するエース格のヴィンターや、若手のカウフマンなどがそろい、決して侮れない相手だ。

早田は８日の準々決勝後、「一度勝っているけど、日本男子がグループリーグでドイツに一回負けて、昨日は（準々決勝で）しっかり勝っているので。私たちも、もう一回やったら勝つか、負けるか、分からないので、しっかりもう一回勝てるように頑張りたいです」と警戒した。５大会連続銀メダルの日本女子は悔しさをぶつけ、５５年ぶりの金メダルの目標へ突き進む。