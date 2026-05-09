【ディズニーストア】ドナルドダックの誕生日に向けて新コレクション登場！
6月9日のドナルドダックのお誕生日に向けて、新コレクション「DONALD BIRTHDAY 2026」と「DONALD FASHION 2026」が、ディズニーストア店舗で5月15日（金）より、ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店とディズニー公式オンラインストアでは先行して5月12日（火）より順次発売される。
＞＞＞ドナルドダックの新コレクションをチェック！（写真16点）
ドナルドのお誕生日を記念して、ゆるっと脱力したドナルドが愛らしい新コレクション「DONALD BIRTHDAY 2026」が登場。とろけているようなポーズや、つぶらな瞳に癒やされる描き起こしアートを用いた、夏らしい涼しげなカラーのコレクションだ。ドナルドの上にちょこんと乗った脱力ポーズのチップとデールにも注目。
ラインナップは、くつろいだドナルドのぬいぐるみやころんとした丸いフォルムがキュートなぬいぐるみキーチェーンをはじめ、ステーショナリーやバッグなど、バラエティ豊かなアイテムをご用意。さらに、帽子のデザインがポイントのチェアマットや、接触冷感生地のブランケット、ルームライトといった、おうちの中でもキャラクターと一緒にくつろげるホーム雑貨が充実。また、一部店舗限定で登場するスーパービッグサイズのぬいぐるみは、もっちり触感でリラックスタイムにもぴったり。これからの暑い季節も、脱力モードのドナルドと一緒に、のんびり癒やしのひとときを楽しもう。
そして、初夏にぴったりなネイビーとホワイトのボーダー柄や、大胆なキャラクターデザインがアクセントになった新コレクション「DONALD FASHION 2026」。遊び心あふれるデザインながら、落ち着いたカラーリングで幅広いスタイリングに取り入れやすいファッションアイテムが揃っている。
ラインナップは、細部までこだわったバックデザインが特徴のデニムシャツをはじめ、リバーシブルで楽しめるハット、ボーダー柄がクールな靴下まで、全身でドナルドのコーディネートを楽しめるアイテムが充実。そのほか、フェイスデザインがインパクト抜群のショルダーバッグに加え、キュートなポーズをしたドナルドを散りばめたTシャツや大容量トートバッグなど、キャラクターの魅力を詰め込んだ ”ドナルドづくし” のコレクションとなっている。
（C） Disney
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ドナルドのお誕生日を記念して、ゆるっと脱力したドナルドが愛らしい新コレクション「DONALD BIRTHDAY 2026」が登場。とろけているようなポーズや、つぶらな瞳に癒やされる描き起こしアートを用いた、夏らしい涼しげなカラーのコレクションだ。ドナルドの上にちょこんと乗った脱力ポーズのチップとデールにも注目。
そして、初夏にぴったりなネイビーとホワイトのボーダー柄や、大胆なキャラクターデザインがアクセントになった新コレクション「DONALD FASHION 2026」。遊び心あふれるデザインながら、落ち着いたカラーリングで幅広いスタイリングに取り入れやすいファッションアイテムが揃っている。
ラインナップは、細部までこだわったバックデザインが特徴のデニムシャツをはじめ、リバーシブルで楽しめるハット、ボーダー柄がクールな靴下まで、全身でドナルドのコーディネートを楽しめるアイテムが充実。そのほか、フェイスデザインがインパクト抜群のショルダーバッグに加え、キュートなポーズをしたドナルドを散りばめたTシャツや大容量トートバッグなど、キャラクターの魅力を詰め込んだ ”ドナルドづくし” のコレクションとなっている。
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